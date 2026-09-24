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लव एंड वॉर: संजय लीला भंसाली से नाराज हुए विक्की कौशल? वजह बना रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का पोस्टर

‘लव एंड वॉर’ के पोस्टर्स को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें विक्की कौशल की कथित नाराजगी की खबर सामने आ रही है. रणबीर कपूर के बाद आलिया भट्ट का पोस्टर आने की चर्चा के बीच विक्की के लुक का फैंस इंतजार कर रहे हैं.

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लव एंड वॉर: संजय लीला भंसाली से नाराज हुए विक्की कौशल? वजह बना रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का पोस्टर
क्या संजय लीला भंसाली से नाराज हैं विक्की कौशल?c

संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म ‘लव एंड वॉर' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म से सामने आ रहे पोस्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हालांकि, अब फिल्म के पोस्टर रिलीज को लेकर एक नई रिपोर्ट चर्चा में है. एक सूत्र के हवाले से दावा किया जा रहा है कि विक्की कौशल इस बात से कथित तौर पर खुश नहीं हैं कि उनका पोस्टर सबसे पहले रिलीज नहीं किया गया. फिल्म से रणबीर कपूर के दो पोस्टर्स लगातार सामने आ चुके हैं और अब आलिया का पोस्टर भी जल्द आने की बात कही जा रही है.

रणबीर के दो पोस्टर्स ने बढ़ाई चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘लव एंड वॉर' के प्रमोशनल प्लान में रणबीर कपूर के किरदार को लेकर लगातार बज बनाया जा रहा है. उनके दो पोस्टर्स बैक-टू-बैक रिलीज किए गए. इसके बाद फैंस की नजरें विक्की कौशल के लुक पर टिक गईं. लेकिन अब खबर है कि आलिया भट्ट का पोस्टर भी पहले रिलीज हो सकता है. ऐसे में विक्की का पोस्टर आखिर में आने की संभावना जताई जा रही है.

क्यों हो रही है विक्की के पोस्टर की आखिरी बारी की चर्चा?

इसी क्रम को लेकर कथित तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विक्की के पोस्टर को आखिरी प्राथमिकता क्यों दी गई. हालांकि, मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि पोस्टर रिलीज का क्रम किसी स्टार की प्राथमिकता या अहमियत से जुड़ा है. इसलिए फिलहाल इसे लेकर हो रही चर्चाओं को सिर्फ रिपोर्ट्स और अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

कैटरीना कैफ के रिएक्शन पर भी नजर

विक्की कौशल की पत्नी और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का नाम भी इसी चर्चा के बीच सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि अगर विक्की सच में इस फैसले से नाराज हैं तो कैटरीना का इस पर क्या रिएक्शन होगा. हालांकि, कैटरीना की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में दोनों के बीच किसी तरह के तनाव की बात कहना अभी सिर्फ अटकल होगी.

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