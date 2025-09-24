Dulquer Salmaan ने दिखाया अपनी लग्जरी कारों का कलेक्शन, देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Dulquer Salmaan car collection: सोचिए अगर आपके गैराज का दरवाज़ा खुले और अंदर खड़ी मिले करोड़ों की Ferrari, Porsche और Mercedes! यही सपना हकीकत में जीते हैं साउथ सुपरस्टार Dulquer Salmaan. फिल्मों से जितना नाम कमाया है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उनके लव फॉर कार्स की होती है. Dulquer न सिर्फ एक कलेक्टर हैं, बल्कि असली मायनों में कारों से दिल लगाने वाले इंसान हैं.

Ferrari 296 GTB – Dulquer का शाही अंदाज़

Dulquer की कार लिस्ट की शान है उनकी Rosso Rubino Ferrari 296 GTB, जिसकी कीमत भारत में करीब 5.88 करोड़ से शुरू होती है. ये Ferrari हाइब्रिड है और Dulquer कई बार इसे लेकर Chennai की सड़कों पर नज़र आ चुके हैं. मज़ेदार बात ये कि इस Ferrari की पहली झलक उन्होंने खुद इंस्टा फैन्स को दिखाई थी.

Porsche 911 GT3 – दिल से जुड़ा रिश्ता

Dulquer इस Porsche को सिर्फ कार नहीं मानते, बल्कि इसे कहते हैं 'sharpest tool in my shed'. उनका कहना है कि इस गाड़ी को पाना उनके लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. इस कार की कीमत 2.3 करोड़ से 3 करोड़ तक जाती है.

Mercedes-Benz SLS AMG – Gullwing का जादू

8 साल से Dulquer के पास है ये legendary gullwing Mercedes-Benz SLS AMG. इसकी आवाज़ और स्टाइल ही इसे सुपरस्टार बनाते हैं. Dulquer इसे अपना future classic बताते हैं. कीमत? करीब 2.54 करोड़.

BMW M3 E46 – असली Crown Jewel

कार लवर्स जानते हैं कि BMW M3 E46 manual कार इतिहास में सबसे खास जगह रखती है. Dulquer भी इसे अपना 'crown jewel' मानते हैं और अक्सर इसके साथ वीडियो शेयर करते हैं. ये अब प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन सेकंड-हैंड मार्केट में 50 लाख से ऊपर की मिलती है.

और भी है खज़ाना

Dulquer का गैराज सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं. उनके पास Mercedes-Maybach GLS 600, AMG G63, Porsche Panamera, BMW 7 Series, Land Rover Range Rover, Defender, Mini Cooper S, Mazda MX-5, VW Polo GTI और यहां तक कि Toyota Innova Crysta भी है.

