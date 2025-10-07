आज के दौर के गायकों के साथ गाएंगे लेजेंडरी गायक किशोर कुमार

मुंबई के संगीत गलियारों में इन दिनों एक ख़ास चर्चा है‘एक और बार किशोर कुमार'. संगीत की दुनिया में यह एक नई और अनोखी पहल है, जो शायद इससे पहले बहुत कम बार देखने को मिली है. इस प्रयोग में एक बार फिर किशोर दा की आवाज़ गूंजेगी, पर इस बार उनके साथ होंगे आज के जाने-माने गायक, जो किशोर कुमार के साथ सुर से सुर मिलाएंगे.

इस पहल की है संगीतकार शमीर टंडन ने, जो कई बॉलीवुड फ़िल्मों में संगीत दे चुके हैं. उन्होंने न सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर से गाना गवाया, बल्कि आशा भोंसले और एनरिक इग्लेसियस जैसे कलाकारों को भी एक साथ लाया. इसके अलावा उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और जेंडर इक्वालिटी जैसे विषयों पर संगीत के ज़रिए काम किया है, जिसके लिए उन्हें कान्स फेस्टिवल में सम्मान भी मिला.

‘एक और बार किशोर कुमार' के ज़रिए शमीर इस दौर के क़रीब 11 गायकों को किशोर दा के साथ गाने का मौक़ा दे रहे हैं. इन गायकों में निकिता गांधी, फोक सिंगर मामे ख़ान, शान, नीति मोहन और किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार जैसे नाम शामिल हैं.

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किशोर कुमार की असली आवाज़ को ज्यों का त्यों रखा गया है. यह न तो रीमिक्स है, न रीक्रिएशन बल्कि एक भावनात्मक संवाद है दो पीढ़ियों के बीच. कुछ लिरिक्स जोड़े गए हैं ताकि वो बाकी गानों के साथ अर्थ और मीटर में फिट बैठ सकें. ‘एक और बार किशोर कुमार' में कुल 11 गाने होंगे, जिन्हें 11 एपिसोड में बांटा गया है.

हर एपिसोड की शुरुआत उस गायक के इंटरव्यू से होगी, जो उस हफ़्ते किशोर दा के साथ सुर मिलाने वाला है. एपिसोड के अंत में वही गायक किशोर दा की आवाज़ के साथ गाता नज़र आएगा. हर हफ़्ते एक नया एपिसोड और नया गाना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सोनी लिव पर रिलीज़ होगा.

शमीर टंडन ने NDTV से बातचीत में बताया कि एक बार लेजेंडरी सिंगर मन्ना डे ने उनसे कहा था, “हम सब गाना गाते थे, पर किशोर गाना परफॉर्म करते थे.” शमीर ने इस बात को समझाते हुए कहा, “गायक अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से गले से सुर लगाता है, लेकिन किशोर कुमार सुर के साथ उसमें भाव डालते थे. किशोर दा सिर्फ़ एक गायक नहीं थे, वो एक भावना थे. उनकी आवाज़ में जो शरारत, दर्द और आज़ादी थी, वो आज भी उतनी ही ताज़ा है. हमारा मकसद उस जादू को फिर से जीना है बिना उसे बदले.”

इस परियोजना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी डिजिटल ट्रिक या आर्टिफ़िशियल टच से जादू नहीं रचा गया है. बल्कि इसे इस तरह गढ़ा गया है कि श्रोता को महसूस हो जैसे किशोर कुमार आज भी हमारे बीच हैं, और नए गायक उनके साथ सुर मिला रहे हैं.‘एक और बार किशोर कुमार' महज़ एक ट्रिब्यूट नहीं, बल्कि एक शानदार कोशिश है, जिससे वो नई पीढ़ी, जो किशोर से अनजान है, उनके गीतों और आवाज़ के जादू को जान सके, वो भी अपने आज के पसंदीदा गायकों के साथ.

