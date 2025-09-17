विज्ञापन

तलाक के बाद सामंथा को नहीं मिल रहा काम! एक्ट्रेस को इंडस्ट्री ने किया बॉयकॉट? लक्ष्मी मांचू ने कही ये बड़ी बात

तेलुगू फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू (Lakshmi Manchu) हाल ही में एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने बिना नाम लिए एक ऐसी सुपरस्टार एक्ट्रेस के बारे में इशारा किया है, जो तलाक के बाद काम के लिए संघर्ष कर रही है.

तलाक के बाद सामंथा को नहीं मिल रहा काम! एक्ट्रेस को इंडस्ट्री ने किया बॉयकॉट? लक्ष्मी मांचू ने कही ये बड़ी बात
Lakshmi Manchu On Samanth Ruth Prabhu: क्या सामंथा रुथ प्रभु को नहीं मिल रहा काम?
तेलुगू फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू (Lakshmi Manchu) हाल ही में एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने बिना नाम लिए एक ऐसी सुपरस्टार एक्ट्रेस के बारे में इशारा किया है, जो तलाक के बाद काम के लिए संघर्ष कर रही है. लक्ष्मी ने कहा कि इस एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में न सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, बल्कि जिन फिल्मों में वह पहले से साइन थीं, वो भी उनसे छीन ली गईं. लक्ष्मी मांचू ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि उनका इशारा सामंथा रुथ प्रभु की ओर है.

सामंथा (Samantha Ruth Prabhu) ने 2017 में नागार्जुन के बेटे और सुपरस्टार नागा चैतन्य से शादी की थी. यह जोड़ी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद सामंथा का करियर उतना चमक नहीं पाया. उन्हें गिनी-चुनी फिल्में मिल रही हैं और उनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर औसत ही साबित हुईं.

महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है- लक्ष्मी मांचू

‘ग्रेट आंध्रा' को दिए इंटरव्यू में लक्ष्मी (Lakshmi Manchu Interview) ने साफ कहा कि समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने रिपोर्टर के सवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग हमेशा औरतों की निजी जिंदगी पर उंगली उठाते हैं, लेकिन पुरुषों की गलतियों को जल्दी भुला दिया जाता है. सामंथा भले ही अभी तक सिंगल हैं, लेकिन उनका नाम डायरेक्टर राज निदिमोरू से जुड़ चुका है. वहीं, नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला को डेट करने के बाद 2024 में शादी कर ली.

इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई

लक्ष्मी मांचू (Lakshmi Manchu On Samantha Ruth Prabhu) के बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्यों शादी या तलाक के बाद एक्ट्रेसेस को काम की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि पुरुष स्टार्स के करियर पर इसका कोई असर नहीं होता. सामंथा का करियर इस बहस का ताजा उदाहरण बन गया है.

