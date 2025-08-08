विज्ञापन

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के इस एक्टर की चमकी किस्मत, रणबीर कपूर की रामायणम में मिला रावण के नाना का रोल

रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायणम' को लेकर फैंस में खासा उत्साह है. बीते दिनों इस फिल्म की झलक देखने को मिली थी, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

नई दिल्ली:

रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायणम' को लेकर फैंस में खासा उत्साह है. बीते दिनों इस फिल्म की झलक देखने को मिली थी, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. वहीं हर कुछ दिनों बाद 'रामायणम' से जुड़ी नई अपडेट सामने आ रही हैं. अब रणबीर कपूर की इस फिल्म में एक टीवी एक्टर की एंट्री हुई है. यह टीवी एक्टर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, नागिन 3 और जोधा अकबर जैसे सीरियल में नजर आ चुका है. इस एक्टर का नाम चेतन हंसराज है. 

चेतन हंसराज ने हाल ही में खुलासा किया कि वे 'रामायणम' में रावण के नाना, सुमाली की भूमिका में नजर आएंगे. उन्होंने बताया कि फिल्म की शुरुआत उनके किरदार से होती है, जो कहानी को आगे बढ़ाने में अहम है. 'मिनट्स ऑफ मसाला' के साथ बातचीत में चेतन हंसराज ने कहा, "मैंने 'रामायणम' की शूटिंग पूरी कर ली है, और यह मेरे करियर का सबसे यादगार अनुभव रहा. नितेश तिवारी का निर्देशन और फिल्म का भव्य अंदाज देखकर मैं हैरान रह गया."

आपको बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. सनी देओल हनुमान, लारा दत्ता कैकेयी और शीबा चड्ढा मंथरा के रोल में दिखेंगे. रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभाएंगे. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स मिलकर कर रहे हैं. इसे IMAX फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है, और इसका बजट करीब 835 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

