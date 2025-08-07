33 साल पहले जब धर्मेंद्र की सिनेमाघर में लगी थी लॉटरी, 2.80 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 16.25 करोड़

धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनकी स्टाइल और स्मार्टनेस के लोग आज भी फैन हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं. हमेशा से फैंस उनकी एक्शन और स्टाइल को पसंद करते आ रहे हैं. आज हम आपको धर्मेंद्र के की एक एसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. हम बात कर रहे हैं साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'तहलका' की. यह धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही है.

स्टारकास्ट से भरी हुई थी फिल्म

'तहलका' की खास बात ये थी कि इसमें ढेरों बड़े सितारे थे. धर्मेंद्र के साथ फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे. इसके अलावा आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, सोनू वालिया, पल्लवी जोशी और शिखा स्वरूप जैसे एक्टर्स ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाए थे. इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और इसका म्यूजिक अनु मलिक ने कंपोज किया था. इसकी शूटिंग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली में हुई थी. 'तहलका' का कुल बजट 2.80 करोड़ था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

धर्मेंद्र बने थे एक्स-मेजर, अमरीश पुरी ने जीता दिल

फिल्म में धर्मेंद्र एक ऐसे मेजर का रोल निभा रहे थे जिसे सेना से हटा दिया गया होता है. लेकिन जब दुश्मन जनरल डॉन्ग एक मेजर की बेटी को किडनैप कर लेता है, तो धर्मेंद्र एक टीम बनाकर उसे छुड़ाने निकलते हैं. जनरल डॉन्ग का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था, जो तानाशाही और क्रूरता से भरा हुआ था. उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी ये किरदार याद किया जाता है.

कम बजट, बड़ा धमाका

करीब ढाई करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने 1992 में सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी. उस दौर में फिल्म की 16 करोड़ की कमाई बड़ी बात थी.