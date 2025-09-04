शादीशुदा शख्स संग लिवइन में थीं कुनिका सदानंद, 27 साल तक रिश्ते को रखा छिपाकर, बिग बॉस में बोलीं- उसका अफेयर...

सलमान खान के टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 ने पहले दिन से ही खूब चर्चा और सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. वहीं इन सबके बीच कई कंटेस्टेंट ने अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र शो में किया. लेकिन जिसकी चर्चा सुर्खियों में है वह दिग्गज एक्ट्रेस कुणिका सदानंद हैं. हाल ही में, अपनी अच्छी दोस्त और कंटेस्टेंट नीलम गिरी के साथ कुनिका सदानंद ने एक बातचीत में अपने दिल टूटने के बारे में खुलकर बात की और एक बड़ा खुलासा किया. दोनों के बीच बातचीत तब शुरू हुई जब कुणिका ने नीलम से उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछा. इस पर नीलम, जो स्पष्ट रूप से असहज लग रही थीं, ने स्वीकार किया, "अब लगभग कोई रिश्ता नहीं रहा. यह खत्म हो चुका है. मैं बार-बार मौके देते-देते थक गई हूं. मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं, जिनमें आत्म-सम्मान हो; मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती जिनमें आत्म-सम्मान नहीं है."

इसके बाद कुनिका को यह कहते हुए सुना गया, "मैंने 27 साल तक अपने रिश्ते को छुपाया. आखिरकार अब मैंने इसके बारे में खुलकर बात की है, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूं." जब तान्या ने उत्सुकता से पूछा कि क्या यह शादी थी, तो कुनिका ने स्पष्ट किया, "यह एक लिव-इन रिलेशनशिप था. वह शादीशुदा था लेकिन अपनी पत्नी से दूर था. लेकिन फिर मेरे साथ रहते हुए उसका अफेयर शुरू हो गया और उसने मुझे धोखा दिया. तभी मैंने उसे छोड़ दिया." जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि कुनिका सदानंद ने पहले खुलासा किया था कि वह बॉलीवुड के दिग्गज गायक कुमार सानू के साथ एक रिश्ते में थीं. कुनिका को यह कहते हुए देखा गया कि कैसे सानू और वह एक-दूसरे को पति-पत्नी मानते थे.

अपनी पहली मुलाक़ात के बारे में बात करते हुए, कुनिका ने बताया कि उनकी पहली मुलाक़ात ऊटी में हुई थी, जहां वह अपने काम से गई थीं. और सानू अपनी बहन और भतीजे के साथ छुट्टियां मना रहे थे. ऊटी में एक डिनर पार्टी के दौरान कुमार सानू बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो गए और उन्होंने बताया कि वह उदास और आत्महत्या के विचार कर रहे हैं. उनकी बहन और भतीजे ने, कुनिका के साथ, उन्हें शांत होने में मदद की और उन्हें रोने के लिए कंधा दिया. कुमार सानू और कुनिका के बीच का यह भावुक पल जल्द ही एक स्थायी रिश्ते में बदल गया. इसके तुरंत बाद, कुमार सानू कुनिका के घर के पास एक फ्लैट में रहने चले गए.

दोनों ने एक-दूसरे के साथ खाना-पीना शुरू कर दिया और उन्होंने कुमार सानू का वजन कम करने और उन्हें फिट बनाने में मदद की. कुनिका और कुमार ने अपने परिवार के सम्मान में इस रिश्ते को निजी रखने का फैसला किया. कुनिका, कुमार सानू को इवेंट्स और इंटरव्यूज के लिए उनके कपड़े चुनने में भी मदद करती थीं, और ऐसा लगता था जैसे वह उनकी पत्नी हों. कुनिका ने यह भी बताया कि जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो हालात कितने बिगड़ गए और सब कुछ उलट-पुलट हो गया.

सदानंद ने खुलासा किया था कि कैसे रीता ने हॉकी स्टिक से उनकी कार तोड़ दी थी और उनके घर के बाहर आकर चिल्लाती थीं. इस अनुभवी एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने रीता के व्यवहार के लिए कभी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वह एक पत्नी होने के नाते उनकी भावनाओं को समझती थीं, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए आर्थिक मदद चाहती थीं, लेकिन कुमार सानू को वापस नहीं चाहती थीं.