अक्षय कुमार के साथ गाना कर चुकी हैं कुनिका सदानंद, 1992 में आए इस गाने में दिखा था बेहद ग्लैमरस अंदाज

अक्षय कुमार अपनी फिल्म जॉली एलएलबी-3 के प्रमोशन के लिए बिग बॉस 19 के सेट पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने कुनिका को याद करते हुए उन पर एक कमेंट किया.

Bigg Boss 19 के घर में मिले पुराने कोस्टार्स
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का नया एपिसोड कुछ अलग और खास होने वाला है. आमतौर पर शनिवार के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान का दबंग अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बॉलीवुड के दो सितारे अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टेज पर मौजूद रहेंगे. नए एपिसोड का प्रोमो कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें दोनों एक्टर अपनी बातों से घरवालों को हंसी से लोटपोट करते दिख रहे हैं. 

दरअसल, अक्षय और अरशद अपनी आने वाली फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस के घर पहुंचे. इस दौरान वे अपने मजेदार अंदाज से घरवालों की क्लास लगाते नजर आए. उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसे मजेदार और चुटीले किस्से शेयर किए कि पूरे घर में हंसी का माहौल बन गया.

अक्षय कुमार ने शो में सबसे पहले कुनिका की तारीफ की. उन्होंने कहा, "आपके साथ मैंने 'खिलाड़ी' फिल्म में एक गाना किया था और आप आज भी वैसी ही खूबसूरत लगती हैं."

कुनिका जैसे ही 'थैंक यू' कहती हैं तो अक्षय हंसते हुए कहते हैं, "अरे, ऐसा तो कहना ही पड़ता है." इस बात पर घर के सभी कंटेस्टेंट्स हंसने लगते हैं. शो का माहौल इतना मस्ती भरा था कि कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अक्षय और अरशद को तबाही तक कह डाला. उन्होंने कहा, "दोनों भाई... तबाही."

अक्षय और अरशद की जोड़ी ने घर के बाकी कंटेस्टेंट्स की भी खूब टांग खींची. उन्होंने कहा कि सभी कंटेस्टेंट्स कुछ ज्यादा ही तैयार होकर बैठे हैं, कहीं शादी में जाना है क्या. अरशद ने बसीर अली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हैं.

इसके बाद अक्षय ने भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी से कहा, ''आप गुंडियों में फंस गई हैं.'' सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म की कहानी किसानों की जिंदगी और उनकी समस्याओं के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में अक्षय और अरशद दोनों ही वकील के किरदार में हैं.

फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, गजराज राव और सीमा बिस्वास जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
