कुणाल कपूर ने 'रामायण' को लेकर हो रही आलोचनाओं पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'महाकाव्य सही तरीके से पेश होगा'

कुणाल कपूर (Kunal Kapoor) इस साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक बन चुकी फिल्म रामायण में भगवान इंद्र देव के रूप में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अभिनेता ने अब इस मेगा प्रोजेक्ट में काम करने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की है और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से सामने आने वाली सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक बताया है. कुणाल का कहना है कि फिल्म की ताकत इस बात में है कि इसमें महाकाव्य को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है. उनके मुताबिक, रामायण की कहानी लोगों के लिए पहले से ही जानी-पहचानी है, लेकिन फिल्म को जिस तरह से पर्दे पर पेश किया गया है, वह दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगा.

सिनेमाई अनुभव

कुणाल के अनुसार, रामायण ऐसी कहानी है, जिससे लोग बचपन से जुड़े हुए हैं. अलग-अलग समय में इसकी कई प्रस्तुतियां और रूपांतरण दर्शकों के सामने आते रहे हैं. ऐसे में इस कहानी को एक अलग अनुभव के साथ प्रस्तुत करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. अभिनेता का मानना है कि फिल्म की कहानी को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी कहानी को एक नए सिनेमाई अनुभव के रूप में दर्शकों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है. वह कहते हैं, “रामायण के साथ, हर कोई पहले से ही कहानी जानता है. आप इसे बदल नहीं सकते और आपको बदलना भी नहीं चाहिए. हम इसके साथ बड़े हुए हैं, हमने इसकी अनगिनत प्रस्तुतियां देखी हैं, यह हमारी पहचान का हिस्सा है. इस फिल्म को लेकर जो चीज़ उत्साहित करती है, वह यह है कि कहानी वही रहती है लेकिन अनुभव पूरी तरह नया है. जिस तरह इसे शूट किया गया है, एक्शन, संगीत, आप थिएटर में यह जानते हुए जाएंगे कि वास्तव में क्या होता है और फिर भी बाहर निकलते समय आपको ऐसा महसूस होगा, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा”.

लंबे समय से

कुणाल की बातों से साफ है कि फिल्म के लिए कहानी वही रखी गई है, जिसे दर्शक लंबे समय से जानते हैं, लेकिन उसे पेश करने का तरीका अलग अनुभव देने वाला है. फिल्म की शूटिंग का तरीका, एक्शन और संगीत ऐसे पहलू हैं, जिनके जरिए दर्शकों को परिचित कहानी में भी कुछ नया महसूस हो सकता है. अभिनेता के मुताबिक, दर्शक पहले से जानते होंगे कि कहानी में क्या होने वाला है, फिर भी फिल्म देखने के बाद उनके लिए अनुभव कुछ ऐसा हो सकता है, जिसे उन्होंने पहले महसूस नहीं किया होगा. कुणाल ने आगे इस अनुभव को कुछ ऐसा बताया, जिसे वह अपने साथ लेकर चलेंगे. अभिनेता कहते हैं, “मैं कभी भी ऐसे सेट पर नहीं रहा हूं. वहां शांति थी. यह लगभग ध्यानमग्न करने जैसा था. आप महसूस कर सकते थे कि हर कोई जानता था कि वे किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा हैं, जो मायने रखती है. ऐसी कहानी पर काम करना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे लोगों के साथ, जो अपनी कही जा रही बात से प्यार करते हैं, यह ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपने साथ लेकर चलूंगा”.

सांस्कृतिक विरासत

अभिनेता के लिए फिल्म के सेट का अनुभव भी उतना ही खास रहा. उन्होंने सेट के माहौल को शांत और लगभग ध्यानमग्न करने वाला बताया. उनके मुताबिक, वहां मौजूद हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा था कि वे किसी ऐसी कहानी का हिस्सा हैं, जो महत्वपूर्ण है। यही भावना इस पूरे अनुभव को उनके लिए अलग बनाती है. कुणाल का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कहानी पर ऐसे लोगों के साथ काम करना, जो अपने काम और कहानी से प्यार करते हैं, उनके लिए ऐसा अनुभव है जिसे वह आगे भी अपने साथ लेकर चलेंगे. अभिनेता ने फिल्म के विजुअल्स, आउटफिट्स और क्रिएटिव चॉइसेज़ को लेकर ऑनलाइन हो रही आलोचनाओं और चर्चाओं पर भी बात की. रामायण से जुड़े विजुअल्स, आउटफिट्स और क्रिएटिव चॉइसेज़ को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं. इस पर बात करते हुए कुणाल ने कहा कि वह ऐसी चर्चाओं पर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं.

कहानी से जुड़े

उन्होंने कहा, “मैं इस पर ज्यादा समय नहीं बिताता. अब हर किसी के पास सोशल मीडिया है. इसमें से कुछ ऐसे लोगों की तरफ से आता है जो इस क्राफ्ट को समझते हैं, या फिर ऐसे दर्शकों की तरफ से जो इस कहानी से प्यार करते हैं और इसका सबसे अच्छा रूप देखना चाहते हैं और उनकी राय सुनने लायक है. लेकिन इसका काफी हिस्सा वायरल होने के लिए होता है, उस दिन किसी के द्वारा कही गई दिलचस्प बात बनने के लिए, आप इन सबके पीछे नहीं भाग सकते”. कुणाल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर आने वाली हर प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती. कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे लोगों की तरफ से आती हैं, जो फिल्म के क्राफ्ट को समझते हैं. वहीं कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे दर्शकों की होती हैं, जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं और इसका सबसे अच्छा रूप देखना चाहते हैं. अभिनेता मानते हैं कि ऐसी राय को सुनना जरूरी है. हालांकि, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें भी होती हैं, जिनका उद्देश्य केवल वायरल होना या उस दिन की एक दिलचस्प बात बन जाना होता है. ऐसे में हर चर्चा के पीछे भागना संभव नहीं है.