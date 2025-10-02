कुमार सानू ने बढ़ाई एक्स वाइफ की मुश्किलें, सिंगर ने रीता भट्टाचार्य को भेजा कानूनी नोटिस

बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के हालिया आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. यह विवाद रीता के उन दावों के इर्द-गिर्द है, जिसमें उन्होंने कुमार सानू और उनके परिवार पर अपनी तीसरी गर्भावस्था के दौरान गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है. रीता ने दावा किया कि कुमार सानू और उनके परिवार ने उन्हें खाना और बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा. इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं, जिसके बाद कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए इन आरोपों का जवाब दिया है.

सना ने एक बयान में कहा, "40 साल से अधिक समय से कुमार सानू ने अपनी संगीतमय प्रतिभा से लाखों लोगों को खुशी दी है और दुनिया भर में सम्मान कमाया है. झूठे और दुखदायी आरोप कुछ समय के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार की विरासत को मिटा नहीं सकते, जिसने पीढ़ियों को यादगार गीत दिए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि सानू की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा. सना ने चेतावनी दी, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सानू की गरिमा, विरासत और परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए कानून का पूरा इस्तेमाल किया जाए. किसी भी व्यक्ति या मीडिया को उनके परिवार की इज्जत को सनसनी के लिए दांव पर लगाने का हक नहीं है."

रीता ने 'फिल्म विंडो' को दिए इंटरव्यू में सानू को "बेहद असुरक्षित" बताया और कहा कि वह उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि सानू की बहन उनके साथ रहने आई और सानू के साथ एक कमरे में रहती थी, जबकि रीता बच्चों के साथ दूसरे कमरे में थी. रीता ने आरोप लगाया कि सानू ने उनके साथ और उनके बच्चों के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया. सानू की कानूनी टीम का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. इस मामले को स्पष्ट करने के लिए रीता को कानूनी नोटिस भेजा गया है.