'बॉर्डर 2' का ये एक्टर चढ़ा घोड़ी, शेयर की शादी की 15 अनदेखी तस्वीरें

बहु प्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर-2' जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. 'बॉर्डर-2' के 'घर कब आओगे' के बाद प्यार के रंग में रंगा गाना 'इश्क दा चेहरा' रिलीज कर दिया गया है. गाने में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की लाइफ पर फोकस किया गया है. गाने को दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन इसी बीच दिलजीत दोसांझ ने सेट से अपनी और सोनम बाजवा की अनसीन फोटोज शेयर की हैं, जिसमें दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखा जा सकता है.

शादी की फोटो हुई वायरल

दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' के सेट से ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी दिख रही हैं. दोनों की शादी का सीक्वेंस गाने में भी फिल्माया गया है. सोनम बाजवा लाल जोड़े में 90 के दशक की दुल्हन लग रही हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ सोनम को लाल जोड़े में देखकर उनसे आंखें नहीं हटा पा रहे हैं. बेहद प्यारी फोटोज को शेयर कर अभिनेता ने लिखा, 'बॉर्डर 2' दुनियाभर में 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. इश्क दा यारा नाम सुना था, तुझसे मिला तो मैं हुआ रूबरू.

क्या है गाना

बात अगर गाने 'इश्क दा चेहरा' की करें तो गाने को दिलजीत दोसांझ, सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने मिलकर गाया है और गाने का म्यूजिक सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने दिया है और लिरिक्स कौसर मुनीर ने लिखे हैं. ये गाना फिल्म बॉर्डर 'हमें जब से मोहब्बत हो चुकी है' से मिलता जुलता है, जहां सारे किरदारों को मोहब्बत के रंग में डूबा दिखाया गया था.

बॉर्डर 2 के गाने

इससे पहले 'घर कब आओगे' गाना भी रिलीज हुआ था, जिसे 'संदेशे आते हैं' जितना प्यार मिल रहा है. गाने को 6 दिन पहले रिलीज किया गया था और अब तक गाने पर 51 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और सोशल मीडिया की हर रील पर गाने को खूब पसंद किया जा रहा है. दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी मिलकर फिल्म और गानों का भरपूर प्रमोशन कर रहे हैं. देशभक्ति से भरी फिल्म में 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया है, हालांकि इस बार फिल्म में वायुसेना और जल सेना के योगदान को भी दिखाया गया है.