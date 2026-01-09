प्रियंका चोपड़ा के इश्क में पूरी तरह डूबे हैं निक जोनस, सुबूत हैं ये 3 वीडियो, तीसरा वाला 3 करोड़ के पार

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इंडिया में हो या विदेश में, उन्हें लेकर लोगों का क्रेज कम नहीं होता है. एक गाने का लिरिक्स है जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम आ रहा है. ऐसे में प्रियंका के पति निक इस पर वीडियो बनाने से खुद को कैसे रोक सकते थे. उन्होंने प्रियंका के साथ सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस पति को किस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. निक और प्रियंका का ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: एक फिल्म और 50000 करोड़ की मालकिन, कौन है वो एक्ट्रेस जिसने अमीरी में जूही चावला को छोड़ा पीछे

प्रियंका के दीवाने निक

निक जोनस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और प्रियंका से जुड़ी कोई चीज आए तो उसे निक शेयर किए बिना खुद को रोक नहीं पाते हैं. वायरल वीडियो में जो गाना सुनाई दे रहा है वो पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का है. इस गाने का नाम सेनोरीटा है. जो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है और अब निक जोनस की लिस्ट में भी शामिल हो गया है. निक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा-आप लोगों ने इस प्रियंका लाइन के साथ सच में कमाल कर दिया.

फैंस ने किए कमेंट

निक के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- निक जीजू पीसी के सबसे बड़े फैन हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- लगातार 4 वीडियो में उसने बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है. निक सिर्फ एक ग्रीन फ्लैग नहीं है, वह तो पूरा हरा-भरा जंगल है.

बता दें हाल ही में निक ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो प्रियंका के बेबी डांस स्लोली-स्लोली पर वाइब करते हुए नजर आए थे. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आईं थीं. जहां पर उन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ इस गाने को गाया था. उसके बाद से ये गाना सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है. लोग जमकर वीडियो बना रहे हैं.