Kritika Kamra-Gaurav Kapoor Wedding: कृतिका-गौरव की शादी की डेट का ऐलान, होली के इतने दिन बाद सात फेरे लेगी स्टार जोड़ी

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor Wedding: अभिनेत्री कृतिका कामरा और टीवी प्रेजेंटर व क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर अब अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. दोनों 11 मार्च 2026 को मुंबई में गौरव के घर पर एक निजी साइनिंग सेरेमनी में आधिकारिक रूप से शादी करेंगे. यह शादी बेहद सादगी और करीबी माहौल में होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे. इसके बाद परिवार और कुछ खास दोस्तों के साथ एक निजी समारोह रखा जाएगा. शादी के अगले दिन, 12 मार्च 2026 को, कृतिका और गौरव एक खास समारोह का आयोजन करेंगे, जो उनकी पसंद और व्यक्तित्व को दर्शाएगा - सादगी भरा, खूबसूरत और हमेशा याद रहने वाला. 

पारंपरिक भव्य और बड़े पैमाने की शादी से हटकर, दोनों ने इस मौके को ज़्यादा निजी और भावनात्मक बनाने का फैसला किया है. इस शाम का आयोजन सादगी भरे लक्जरी अंदाज में होगा, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और क्रिकेट व फिल्म जगत के उनके साथी शामिल होंगे. जश्न का मुख्य आकर्षण मुंबई में होने वाली एक बड़ी पार्टी होगी, जिसमें आधुनिकता और शालीनता का सुंदर मेल देखने को मिलेगा.

कपल के एक करीबी सूत्र ने बताया, “कृतिका और गौरव चाहते थे कि उनकी शादी दिखावे से ज़्यादा सच्ची और दिल से जुड़ी हो. वे परंपराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही चाहते थे कि यह जश्न उनकी असली पहचान को दर्शाए - सादगी, अपनापन और अपनों के बीच खुशी. 12 मार्च की पार्टी मुंबई में खास सोच के साथ प्लान की जा रही है, जो उनके क्लासिक और अर्थपूर्ण अंदाज को खूबसूरती से दिखाएगी.”

