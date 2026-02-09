विज्ञापन

37 की उम्र में दुल्हन बनेंगी कृतिका कामरा, जानें कौन हैं एक्ट्रेस के होने वाले पति गौरव कपूर ?

एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर से शादी करने वाली हैं. वे लंबे समय से इस खास दिन का इंतजार कर रहे थे. कृतिका और गौरव काफी समय से रिलेशनशिप में हैं.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर से शादी करने वाली हैं. वे लंबे समय से इस खास दिन का इंतजार कर रहे थे. कृतिका और गौरव काफी समय से रिलेशनशिप में हैं. अब एक साथ काफी समय बिताने के बाद दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने का फैसला किया है. जब से यह खबर सामने आई है, फैंस गौरव कपूर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं.  

गौरव कपूर कौन हैं?

गौरव कपूर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. कम से कम स्पोर्ट्स लवर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं. वह एक एक्टर और इंडियन प्रीमियर लीग एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 और अन्य शो के प्री-मैच शो के लिए एक जाने-माने क्रिकेट प्रेजेंटर हैं. वह YouTube पर 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' शो भी होस्ट करते हैं.

कृतिका और गौरव की शादी का वेन्यू  
रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी मुंबई में होने की उम्मीद है. यह शहर कृतिका और गौरव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. वे सेलिब्रेशन के लिए डिटेल्स फाइनल कर रहे हैं, जिसमें गेस्ट लिस्ट और अलग-अलग सेरेमनी शामिल हैं. ताकि सोच-समझकर प्लानिंग की जा सके.

गौरव कपूर का करियर

कृतिका कामरा के होने वाले पति गौरव कपूर ने 17 साल की उम्र में एक FM चैनल पर रेडियो जॉकी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद, उन्होंने अनु मल्होत्रा ​​और मिनी माथुर के साथ सोनी टीवी पर एक ट्रैवल शो, इंडियन हॉलिडे किया. वह चैनल V पर एक जाने-माने VJ भी थे.

VJ के तौर पर सफलता हासिल करने के बाद गौरव ने 2003 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म, डरना मना है से एक्टिंग में डेब्यू किया. उन्होंने तनीषा मुखर्जी की डेब्यू फिल्म, Ssssshhhh में विलेन का रोल भी निभाया. अगली और पगली, राम गोपाल वर्मा की आग, ए वेडनेसडे और कुछ अन्य फिल्मों में काम करने के बाद, गौरव ने क्रिकेट पर आधारित टॉक शो, एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 होस्ट करना शुरू किया. उन्होंने 2008 से 2017 तक इसी शो के जरिए इंडियन प्रीमियर लीग को कवर किया.

मार्च 2017 में, गौरव कपूर ने YouTube पर अपना चैट शो, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस होस्ट करना शुरू किया. इस शो में रोहित शर्मा, विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा, स्मृति मंधाना, स्टीव स्मिथ, युवराज सिंह जैसे कई लोकप्रिय स्पोर्ट्स एथलीट शामिल हुए. 2018 में वह एंकर के तौर पर क्रिकबज LIVE से जुड़े.

गौरव कपूर की शिक्षा  
गौरव कपूर दिल्ली के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल से पूरी की. उन्होंने दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.  पर्सनल लाइफ की बात करें तो गौरव कपूर की पहली शादी अभिनेत्री किरत भट्टल से हुई थी. उन्होंने 3 नवंबर, 2014 को चंडीगढ़ में शादी की थी. हालांकि, यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि 2021 में उनका तलाक हो गया.

गौरव कपूर का बिजनेस और कमाई

जुलाई 2017 में गौरव ने कम्यून आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक परफॉर्मेंस आर्ट्स कलेक्टिव की सह-स्थापना की. वह अंकुर तिवारी और रोशन अब्बास के साथ कंपनी में पार्टनर हैं. कंपनी की स्थापना से एक साल पहले गौरव ने ओकट्री क्रिएटिव सॉल्यूशंस नाम की एक समर्पित स्पोर्ट्स मीडिया और प्रोडक्शन एजेंसी शुरू की थी. गौरव कपूर की कुल संपत्ति लगभग 56 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उनकी आय का मुख्य स्रोत कई इवेंट्स की होस्टिंग और स्पोर्ट्स एंकरिंग है.

गौरव कपूर की दूसरी शादी के बारे में
 गौरव कपूर की दूसरी शादी कृतिका कामरा से होगी. कपल मार्च 2026 के आखिर तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में शादी करने का प्लान बना रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की सेरेमनी मुंबई में होगी.
 

