कृतिका कामरा बनेंगी दुल्हन, जानते हैं किससे हो रही है पॉपुलर एक्ट्रेस की शादी?

टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर शादी करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं. दिसंबर में अपने रोमांस को पब्लिक करने के बाद अब कहा जा रहा है कि यह कपल अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा है और 2026 उनके लिए एक यादगार साल बनने वाला है. सोर्सेज की मानें तो दोनों ने तय किया है कि अब अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने का समय आ गया है. ये शादी मार्च-अप्रैल 2026 के आसपास होने की उम्मीद है.

कपल के करीबी एक सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कृतिका और गौरव मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में शादी करने की सोच रहे हैं. सोर्स ने कहा, "कृतिका और गौरव एक साथ बहुत खुश हैं और अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं. वे मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं."

शादी मुंबई में होने की उम्मीद है, ताकि दोनों परिवारों और करीबी लोगों के लिए सब कुछ आसान रहे. हालांकि शादी के जश्न की छोटी-मोटी डिटेल्स पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक रिसेप्शन पहले से ही एजेंडा में है. सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक, "वे अभी भी फंक्शन्स की डिटेल्स फाइनल कर रहे हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मुंबई में ही अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन रखेंगे."

वह ‘इंस्टा ऑफिशियल' पल जब सब कुछ शुरू हुआ

कृतिका और गौरव ने सबसे पहले दिसंबर 2025 में अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था, जब कृतिका ने कुछ तस्वीरें शेयर की थीं जो एक कोजी ब्रेकफास्ट डेट की लग रही थीं. सिंपल कैप्शन, "ब्रेकफास्ट विद" ही फैंस को एक्साइटेड करने के लिए काफी था.

इस पोस्ट पर पूजा गौर, अनुप सोनी, अंगद बेदी, नकुल मेहता और दृष्टि धामी सहित इंडस्ट्री के कई दोस्तों ने गर्मजोशी से रिएक्शन दिया, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी.

साथ-साथ किया था 2026 का वेलकम

इस कपल ने नए साल का वेलकम जैसलमेर में छुट्टियां मनाकर किया, जिससे शादी की चर्चा और तेज हो गई. कृतिका ने इस ट्रिप की कुछ झलकियां शेयर कीं और पोस्ट को कैप्शन दिया, "26 में अच्छे से एंट्री की" जो आने वाले नए चैप्टर की ओर हल्का सा इशारा था.

