एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्शन में भी अव्वल हैं धनुष, कृति सैनन ने बताई एक्टर की मजेदार आदत

दक्षिण के सुपरस्टार धनुष ने भले ही अब तक गिनी-चुनी हिंदी फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनकी पैन इंडिया फिल्मों की बदौलत हिंदी बेल्ट के दर्शक भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं. बॉलीवुड में भी उनके साथ बहुत कम कलाकारों को काम करने का मौका मिला है. सोनम कपूर के बाद अब कृति सैनन धनुष के साथ ‘तेरे इश्क में' में नजर आएंगी. धनुष आमतौर पर मीडिया से कम बातचीत करते दिखाई देते हैं, इसलिए हिंदी दर्शक उनकी असली शख्सियत से बहुत अधिक वाकिफ नहीं हैं. लेकिन मुंबई में आयोजित ‘तेरे इश्क में' की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कृति सैनन ने धनुष के कई राज खोले.

धनुष के बारे में बात करते हुए कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे लिए यह अनुभव बेहद शानदार रहा. मैं हमेशा से धनुष के अभिनय की प्रशंसक रही हूं, लेकिन सेट पर जब उनके साथ सीन किए तो जाना कि वे कितने जादुई कलाकार हैं. वे बेहद सहयोगी एक्टर हैं और किरदार में जान डालना उन्हें बखूबी आता है".

उन्होंने आगे बताया, "धनुष सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, एक कमाल के डायरेक्टर भी हैं. शायद इसलिए उन्हें पता रहता है कि उनका किरदार किस दिशा में जा रहा है. उनकी छोटी-छोटी बारीकियां कमाल की होती हैं. मुझे लगता है कि फिल्म में ‘मुक्ति' कहीं न कहीं ‘शंकर' की वजह से ही जिन्दा हुई है- यानी धनुष की वजह से".

कृति ने हंसते हुए धनुष की एक मजेदार आदत भी बताई. उन्होंने कहा, "इनमें बड़ा टैलेंट है…गाना भी गाते हैं और मैच भी देखते रहते हैं! कैमरा रोलिंग बोलते ही ये पता कर लेते हैं कि कौन सा मैच, कितने रन और कौन जीत रहा है. लेकिन जैसे ही ‘एक्शन' होता है- पल भर में पूरी तरह किरदार में ढल जाते हैं. ऐसा मैंने कभी किसी कलाकार के साथ नहीं देखा". कृति की तारीफ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग धनुष की ओर देखने लगे कि अब वे क्या जवाब देंगे. लेकिन धनुष की सादगी और कम बोल में गहराई भरा अंदाज फिर सबके सामने था.

कृति सैनन आज की व्यस्ततम बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं. हाल के वर्षों में वे ‘दो पत्ती', ‘क्रू' जैसी फिल्मों में नजर आईं और आगे आने वाले समय में भी उनकी फिल्मों की मजबूत लाइन-अप तैयार है. वहीं धनुष और आनंद एल राय की जोड़ी पहले भी ‘रांझणा' में दर्शकों का दिल जीत चुकी है, और देखना यह है कि ‘तेरे इश्क में' एक बार फिर वही कमाल दोहरा पाती है या नहीं.

