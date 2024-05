सौरव गांगुली की फैमिली संग फोटो से लेकर आइकॉनिक पोज, देखें आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंची KKR तो ऐसी दिखी शाहरुख खान की खुशी

आईपीएल 2024 के फिनाले मैच का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अगर फिनाले में पहुंच गई है तो जश्न तो बनता है. दरअसल, केकेआर ने बीते दिन सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल्स में जगह बना ली है. इस मौके पर मौजूद शाहरुख खान, सुहाना खान और अबराम खान के चेहरे की खुशी देखने लायक थी. इसी मैच से अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एसआरके के आइकॉनिक पोज से लेकर सौरव गांगुली की फैमिली के साथ फोटो वायरल हो रही है.

एक फोटो में लंबे बालों में शाहरुख खान को क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी फैमिली के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है.

#ShahRukhKhan doing his traditional victory lap 💜 #KKRvsSRH https://t.co/faAaZShGWG

एक वीडियो में शाहरुख खान कॉमेंट्री के दौरान सुरेश रैना और अन्य कमेंटेटर से मिलते नजर आ रहे हैं.

अन्य वीडियो में मैच जीतने पर शाहरुख खान के चिल्लाते और जश्न मनाते हुए स्टैंड्स में देखा जा सकता है.

एक वीडियो में वह कैप्टन श्रेयस अय्यर को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके चेहरे की खुशी देखने लायक है.

KKR's victory march to the finals: Amazing performances, SRK's victory lap, and Shreyas Iyer & Venkatesh Iyer's praises for SRK's vibe and the KKR management's support! 💜✨@iamsrk @KKRiders @KKRUniverse #ShahRukhKhan #SRHvsKKR #KKR#IPL #KingKhan pic.twitter.com/37QDbs8EmK