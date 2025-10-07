स्मिता पाटिल की बहनों को क्या आपने देखा ? खूबसूरती में नहीं हैं किसी हीरोइन से कम, तस्वीरें देख कर आप भी कहेंगे

स्मिता पाटिल बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है. जब भी उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होती थी, देखने वाली की होड़ लग जाती थी. यही नहीं आज भी उनकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं. वहीं आज हम आपको स्मिता पाटिल की बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उनकी ही तरह खूबसूरत हैं. बता दें, उनकी दो बहनें हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.



स्मिता पाटिल को था अपनी बहनों से बेहद प्यार

स्मिता पाटिल की दो बहनें हैं, जिनका नाम डॉ. अनीता पाटिल देशमुख और मान्या पाटिल सेठ हैं और वह दोनों के साथ एक खास रिश्ता रखती थी. जहां स्मिता फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, वही उनकी दोनों बहनें अलग- अलग फील्ड से हैं. सबसे बड़ी बहन अनीता एक नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ और मुंबई स्थित एक शोध संगठन, पुकार की कार्यकारी निदेशक हैं. जिनकी शादी शंकर देशमुख से हुई थी और उनके दो बेटे, वरुण और आदित्य हैं. बता दें, उनकी पोती का नाम जोई स्मिता देशमुख, जिसका नाम स्मिता की याद में रखा गया है.





कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी हैं छोटी बहन

स्मिता पाटिल की छोटी बहन मान्या पाटिल सेठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी हैं और अब अपनी बहन की विरासत को जीवित रखते हुए स्मिता पाटिल फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं.

बता दें, दोनों बहनें स्मिता पाटिल को काफी मानती थी और उनसे प्रेम करती थी, वहीं जब स्मिता का निधन हुआ, तब दोनों गहरे सदमे में चली गई थी. मान्या पाटिल-सेठ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बहन स्मिता पाटिल उन अभिनेत्रियों में हैं, जिन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता.









