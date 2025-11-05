विज्ञापन

अमिताभ बच्चन की इस एक्ट्रेस को मरने के बाद उनके सामने किया गया सुहागन का मेकअप, 3 दिन तक रखी गई थी बॉडी

प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल की बॉडी को 3 दिन तक बर्फ पर रखा गया था. बता दें, वह अपनी मृत्यु के बाद एक सुहागन दिखना चाहती थीं.

निधन के बाद अमिताभ बच्चन के सामने सुहागन बनी थी स्मिता
स्मिता पाटिल बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना था. जब भी उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर आती थी, तो देखने वालों की होड़ लग जाती थी. बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो पल सबसे दुखद था,जब उनका निधन हुआ था. वहीं बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्मिता पाटिल मृत्यु के बाद भी एक "सुहागन" जैसी दिखना चाहती थीं और उनकी यह इच्छा पूरी भी की गई. इस बारे में मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने बताया.

मेकअप आर्टिस्ट ने बताया, कैसा था स्मिता पाटिल का लास्ट मेकअप

 हाल ही में, मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत यूट्यूब चैनल रील मीट्स रियल पर आए थे और उन्होंने  स्मिता पाटिल से जुड़ी उन चीजों के बारे में बताया, जिसके बारे में कम ही लोग जानते थे. दरअसल उन्होंने बताया कि स्मिता पाटिल अपने मरने के बाद भी एक "सुहागन" जैसी दिखना चाहती थीं.

दीपक ने इस बात को याद करते हुए कहा, "स्मिता पाटिल अक्सर कहती थीं,  जब मेरी मृत्यु हो, तो मुझे सुहागन बनाकर ले जाना. इस बात पर मैं उन्हें डांटता था कि ऐसी बातें बिल्कुल न कहें. मेरे अलावा वह अपनी मां से भी यही कहती थीं, और मां भी उन्हें डांटती थीं."

अमिताभ बच्चन के सामने सुहागिन बनी थी स्मिता पाटिल

मेकअप आर्टिस्ट ने बताया, जब स्मिता का निधन हुआ, वो पल हमारे लिए एक बुरे सपने जैसा था. जब उनकी बॉडी मेरे सामने आई, तो मुझे उनकी सुहागिन  वाली बात याद आई, जिसे वह अक्सर कहा करती थी. जिसके बाद मैंने ही उनकी मृत्यु के बाद उनका 'आखिरी' मेकअप किया था.

उन्होंने कहा, "उनके निधन के बाद, उनकी बहन शिकागो से आ रही थीं और उन्हें आने में 2-3 दिन लग गए. इस दौरान, उनके शरीर को बर्फ पर रखा गया था और वह सूज गई थी."

उन्होंने आगे कहा, "उनकी मां ने मुझे एक मेकअप किट दी, और अमिताभ बच्चन और अन्य लोग वहां बैठे थे. उन्होंने मुझे उनके सामने मेकअप किट दी और कहा कि उनकी इच्छा एक सुहागन के रूप में जाने की थी. मैं रोने लगा और मैंने रोते हुए उनका मेकअप किया था. मैंने उनका आखिरी मेकअप किया और उनके आखिरी दिन उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया."

बेटे के जन्म के बाद हुआ था स्मिता पाटिल का निधन

प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद स्मिता पाटिल का निधन हो गया था. उस समय उनकी शादी राज बब्बर से हुई थी.बता दें, स्मिता की मृत्यु के बाद प्रतीक का पालन-पोषण स्मिता के परिवार ने ही किया था.



 

