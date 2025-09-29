विवाह शाहिद कपूर की साली छुटकी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 5वीं फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें...

कम उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले सभी चाइल्ड आर्टिस्ट जब जवान होते हैं, तो अपने लुक्स के बदलाव से दर्शकों को हैरान कर देते हैं. एक ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी. बता दें, यहां हम फेमस फिल्म 'विवाह' में अमृता राव की छोटी बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था. आइए जानते हैं, उनके बारे में.





v - फिल्म 'विवाह' में पूनम (अमृता राव) की छोटी बहन और शाहिद कपूर की साली रजनी उर्फ छोटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम अमृता प्रकाश है.





- दो तरफा चोटी और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ फिल्म विवाह में रजनी का किरदार निभाने वाली अमृता प्रकाश का जन्म 12 मई 1987 को जयपुर में हुआ था.



- अमृता प्रकाश ने अपनी स्कूली पढ़ाई जयपुर से की थी, जिसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.





- अमृता ने अपने करियर की शुरुआत चार साल की उम्र में एडवरटाइजिंग से की थी. उनका पहला टीवी

एडवर्टाइजमेंट केरल की एक लोकल फुटवियर कंपनी के लिए था.





- इसके बाद, बचपन में उन्होंने रसना, रफल्स लेज, ग्लूकोन-डी, डाबर आदि जैसे प्रमुख ब्रांड्स के लिए 50 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए.



- कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें, वह दो साल से ज्यादा समय तक लाइफबॉय सोप्स की पैकेजिंग का चेहरा रहीं. इसी के साथ ही उन्होंने सनसिल्क, गिट्स प्रोसेस्ड फूड्स आदि के एडवर्टाइजमेंट में देखा गया है.



- खूब अच्छे- अच्छे ब्रांड्स के साथ एडवर्टाइजमेंट का काम करने वाली अमृता ने टेलीविजन में अपना करियर 9 साल की उम्र में एक ड्रामा शो से शुरू किया था.



- टेलीविजन में करियर की शुरुआत होने के बाद उन्हें बैक टू बैक कान मिलता रहा. बता दें, अमृता ने लगभग 5 सालों तक स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले कार्टून शो, फॉक्स किड्स की एंकरिंग की थी, जिससे उनका मिस इंडिया का किरदार, खासकर बच्चों के बीच, बेहद पॉपुलर हो गया था.





- जब अमृता 14 साल की थी, तब उन्हें भारत के पहले रियलिटी शो "क्या मस्ती क्या धूम" के लिए चुना गया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के साथ दो साल से ज्यादा समय तक को-एंकरिंग की.





v

- अमृता ने फिल्म 'विवाह' के बाद 'एक विवाह ऐसा भी' में संध्या का किरदार निभाया था. इसी के साथ मलयालम फिल्म में काम किया था. बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह काफी एक्टिव रहती है, उनके इंस्टाग्राम पर 98,700 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.







