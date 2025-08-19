24 साल पहले आई तुम बिन की मिली अब हो गई इतनी बड़ी, 10 तस्वीरों में देखें गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

बॉलीवुड में कई ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने बचपन में अपनी मासूमियत और शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिल जीत लिए. उन्हीं में से एक हैं अमृता प्रकाश, जिन्हें 2001 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म तुम बिन में मिली शाह के रोल से पहचान मिली. फिल्म में उन्होंने अमर शाह उर्फ राकेश वशिष्ठ की छोटी बहन का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब 24 साल बाद अमृता प्रकाश कैसी दिखने लगी है और क्या करती हैं आइए आपको बताते हैं.

इतनी बदल गईं तुम बिन की मिली शाह

सोशल मीडिया पर हाल ही में अमृता प्रकाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी तब और अब की झलक एक साथ देखने को मिलती है. इंस्टाग्राम के a_melophilegirl पेज पर शेयर हुए इस वीडियो की शुरुआत तुम बिन के फेमस गाने "छोटी-छोटी रातें लंबी हो जाती हैं" पर उनके डांस सीन्स से होती है और आखिर में उनकी लेटेस्ट तस्वीरें दिखाई जाती हैं. इन तस्वीरों में अमृता का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दंग रह गए. यह वीडियो अब तक 8 लाख 84 हजार से ज्यादा लाइक्स बटोर चुका है.

बचपन से एक्टिंग की दुनिया में

अमृता का जन्म 12 मई 1987 को जयपुर में हुआ. उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ऐड फिल्मों से अपना करियर शुरू किया. तुम बिन के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें विवाह फिल्म में अमृता राव की बहन का रोल, कोई मेरे दिल में है, एक विवाह ऐसा भी, वी आर फैमिली और ना जाने कब से कब तक शामिल हैं. उन्होंने मलयालम फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई.

टीवी और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव

सिर्फ फिल्मों में ही नहीं अमृता ने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया. वो हर घर कुछ कहता है और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे पॉपुलर शोज में नजर आ चुकी हैं. आजकल वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के लिए खूबसूरत तस्वीरें और रील्स शेयर करती रहती हैं.