इस दिन रिलीज हो रही है 'किस किसको प्यार करूं 2', 3 नहीं 4 दुल्हनिया के दूल्हे बनें कपिल शर्मा! 

कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के मोशन पोस्टर में चार दुल्हनों के साथ कन्फ्यूजन का डबल डोज नजर आ रहे हैं. 

कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं की रिलीज डेट आई सामने
नई दिल्ली:

एक्टर-कॉमेडियन  कपिल शर्मा ने अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म "किस किसको प्यार करूं 2" का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है. कॉमेडी और अफरा-तफरी के डबल डोज का वादा करने वाले इस पोस्टर में एक मजेदार ट्विस्ट भी है, जिसमें कपिल खुद को चार दुल्हनों से घिरा हुआ पाते दिख रहे हैं. जो पहली किस्त की तरह ही कन्फ्यूजन और कॉमेडी के एक और रोलरकोस्टर की ओर इशारा करता है. इस फिल्म से वह बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि किस किस को प्यार करूं में कपिल शर्मा की 3 वाइफ थीं, जिसके चलते काफी कन्फ्यूजन देखने को मिला था. 

कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने इस रोमांटिक कॉमेडी की रिलीज डेट की भी घोषणा की. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "दोगुने कन्फ्यूजन और चार गुना मस्ती के लिए तैयार हो जाइए! #किसकिसकोप्यारकरूँ 2, हंसी का धमाल सिर्फ़ सिनेमाघरों में 12 दिसंबर 2025 को शुरू होगा."

मोशन पोस्टर की बात करें तो शुरुआत एक मजेदार मोड़ के साथ होती है, जहां दूल्हे के लुक में कपिल शर्मा एक डोली में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन उनकी चार दुल्हनें उन्हें उठाती हुई नजर आती हैं, जिसे देख मनजोत सिंह पूरी तरह से हैरान रह दिखते हैं. मजेदार पोस्टर देख फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

कपिल के साथ इस हंसी-मज़ाक से भरपूर सफ़र में हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान भी शामिल हैं. अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित "किस किसको प्यार करूं 2" का निर्माण रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान ने वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट के तहत अब्बास-मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के सहयोग से किया है. यह आगामी फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर आएगी. 

बता दें कि अब्बास-मस्तान द्वारा निर्देशित पहली किस्त किस किसको प्यार करूं? 25 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म से कपिल शर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस कॉमेडी ड्रामा में अरबाज खान, मंजरी फडनीस, सिमरन कौर मुंडी, एली अवराम, वरुण शर्मा, सुप्रिया पाठक, शरत सक्सेना और मनोज जोशी भी थे.  

