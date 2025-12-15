विज्ञापन

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर फुर्र हुई कपिल शर्मा की फिल्म, तीन दिन में ही निकला दम

Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Box Office: कपिल शर्मा की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर के सामने है. यूं तो धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी लेकिन अभी तक थियेटर में इसका जोर खत्म नहीं हुआ है.

Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection
नई दिल्ली:

कपिल शर्मा की कॉमेडी एंटरटेनर 'किस किसको प्यार करूं 2' रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही. हालांकि 2015 की फिल्म के सीक्वल से बड़ी संख्या में दर्शकों को थियेटर तक लाने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी ओपनिंग वीकेंड का परफॉर्मेंस लिमिटेड रही. अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मनजोत सिंह, त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और असरानी भी लीड रोल में हैं. 

किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक 'किस किसको प्यार करूं 2' ने अपने पहले दिन 1.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. शनिवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई और 2.5 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि तीसरे दिन, 'किस किसको प्यार करूं 2' ने अनुमानित 2.85 करोड़ रुपये कमाए. रविवार की कमाई के बाद पहले वीकेंड के आखिर में फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 7.20 करोड़ रुपये नेट रहा.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का पहला वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 8.6 करोड़ रुपये रहा. 'किस किसको प्यार करूं 2' ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपये और कमाए, जिससे फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अनुमानित 9.1 करोड़ रुपये हो गया.

किस किसको प्यार करूं 2 थिएटर ऑक्यूपेंसी

फिल्म के पहले रविवार को ऑक्यूपेंसी में काफी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि फिल्म ने कुल 40.27% हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. मॉर्निंग शो स्लो स्पीड से 9.45% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ शुरू हुए, जबकि दोपहर के शो के दौरान यह तेजी से बढ़कर 41.07% हो गया. दूसरी तरफ शाम के शो 59.70% पर पहुंच गए, जबकि रात के शो में थोड़ी गिरावट आई और 50.87% दर्ज की गई.

किस किसको प्यार करूं को धुरंधर से मिल रही है टक्कर

ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा की कॉमेडी एंटरटेनर आदित्य धर की 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही. यह स्पाई एक्शन थ्रिलर एक बड़ी हिट साबित हुई, क्योंकि इसने पहले वीकेंड के आखिर में शानदार 207.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद सिर्फ दूसरे वीकेंड में 144.5 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर दबदबे का असर किस किसको प्यार करूं 2 के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ा.

