विज्ञापन

कपिल शर्मा की फिल्म को खा गए रणवीर सिंह, किस किसको प्यार करूं 2 के 80 फीसदी शो कैंसल, हर जगह छाई धुरंधर

रणवीर सिंह की नई रिलीज 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. निर्देशक आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन भी शानदार कमाई की है.

Read Time: 2 mins
Share
कपिल शर्मा की फिल्म को खा गए रणवीर सिंह, किस किसको प्यार करूं 2 के 80 फीसदी शो कैंसल, हर जगह छाई धुरंधर
कपिल शर्मा की फिल्म को खा गए रणवीर सिंह
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की नई रिलीज 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. निर्देशक आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन भी शानदार कमाई की है. खास बात ये है कि सिनेमाघर मालिकों ने 'किस किसको प्यार करूं 2' (KKPK-2) और अन्य नई फिल्मों के 80 फीसदी शो कैंसल कर 'धुरंधर' को ज्यादा स्क्रीन दे दी हैं. इससे शनिवार को इसकी कमाई 50 करोड़ रुपये से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है. इस बात का दावा हम नहीं केआरके कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर की रामायण ने बदली सनी देओल की किस्मत, एक्टर के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म ?

किस किसको प्यार करूं 2 के शो कैंसिल

केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फिल्मों को लेकर अपनी राय देते रहते हैं. केआरके ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आज धुरंधर को कई ज्यादा शो मिले हैं क्योंकि एग्जीबिटर्स ने धुरंधर को ज्यादा शो देने के लिए किस किसको प्यार करूं 2 और दूसरी फिल्मों के 80% शो कैंसिल कर दिए हैं। इसलिए शनिवार का बिजनेस ₹50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है!

धुरंधर ने जीता दर्शकों को दिल

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर ने एक जांबाज जासूस का किरदार निभाया है. रिलीज के पहले ही हफ्ते में इसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. छह देशों में बैन होने के बावजूद दर्शकों का जुनून कम नहीं हुआ. दूसरी तरफ, कपिल शर्मा की कॉमेडी 'किस किसको प्यार करूं 2' को क्लैश का सामना करना पड़ा. फिल्म की हीरोइन त्रिधा चौधरी ने कहा कि उनकी फिल्म एक्शन से तुलना ठीक नहीं, लेकिन ओपनिंग डे पर कमाई कम रही. पहले दिन 'किस किसको प्यार करूं 2' ने सिर्फ हल्का बिजनेस किया, जबकि 'धुरंधर' की रफ्तार बनी हुई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि दर्शक राष्ट्रभक्ति और एक्शन से भरपूर कहानी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Kis Kisko Pyaar Karoon 2, Dhurandhar Box Office Collection, Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com