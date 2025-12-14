कपिल शर्मा की फिल्म को खा गए रणवीर सिंह, किस किसको प्यार करूं 2 के 80 फीसदी शो कैंसल, हर जगह छाई धुरंधर

रणवीर सिंह की नई रिलीज 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. निर्देशक आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन भी शानदार कमाई की है. खास बात ये है कि सिनेमाघर मालिकों ने 'किस किसको प्यार करूं 2' (KKPK-2) और अन्य नई फिल्मों के 80 फीसदी शो कैंसल कर 'धुरंधर' को ज्यादा स्क्रीन दे दी हैं. इससे शनिवार को इसकी कमाई 50 करोड़ रुपये से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है. इस बात का दावा हम नहीं केआरके कर रहे हैं.

किस किसको प्यार करूं 2 के शो कैंसिल

केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फिल्मों को लेकर अपनी राय देते रहते हैं. केआरके ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आज धुरंधर को कई ज्यादा शो मिले हैं क्योंकि एग्जीबिटर्स ने धुरंधर को ज्यादा शो देने के लिए किस किसको प्यार करूं 2 और दूसरी फिल्मों के 80% शो कैंसिल कर दिए हैं। इसलिए शनिवार का बिजनेस ₹50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है!

Today #Dhurandhar has got many more shows because exhibitors canceled 80% shows of #KKPK2 and other films to give more shows to Dhurandhar. Therefore Saturday business can be ₹50cr+! — KRK (@kamaalrkhan) December 13, 2025

धुरंधर ने जीता दर्शकों को दिल

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर ने एक जांबाज जासूस का किरदार निभाया है. रिलीज के पहले ही हफ्ते में इसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. छह देशों में बैन होने के बावजूद दर्शकों का जुनून कम नहीं हुआ. दूसरी तरफ, कपिल शर्मा की कॉमेडी 'किस किसको प्यार करूं 2' को क्लैश का सामना करना पड़ा. फिल्म की हीरोइन त्रिधा चौधरी ने कहा कि उनकी फिल्म एक्शन से तुलना ठीक नहीं, लेकिन ओपनिंग डे पर कमाई कम रही. पहले दिन 'किस किसको प्यार करूं 2' ने सिर्फ हल्का बिजनेस किया, जबकि 'धुरंधर' की रफ्तार बनी हुई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि दर्शक राष्ट्रभक्ति और एक्शन से भरपूर कहानी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं.

