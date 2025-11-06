KGF के मशहूर एक्टर हरीश राय का 55 साल की उम्र में हुआ निधन, तीन साल से लड़ रहे थे कैंसर से जंग

Harish Rai death:कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता हरीश राय का थायराइड कैंसर से संघर्ष करते हुए निधन हो गया. वे एक साल से ज्यादा समय से इस जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे. 55 वर्षीय हरीश साउथ इंडिया की सिनेमा जगत के एक चमकते सितारे थे. उन्होंने कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं की कई फिल्मों में दशकों तक दमदार भूमिकाएं निभाईं.हरीश राय ने ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ में काम किया था. उनके निधन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर दुख जताया है.

कन्नड़ में पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नड़ सिनेमा के मशहूर विलेन हरीश राय के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. कैंसर से जूझ रहे हरीश के अभाव में फिल्मी दुनिया सूनी हो गई. 'ओम', 'हेलो यम', 'केजीएफ' और 'केजीएफ 2' जैसी फिल्मों में उनका शानदार अभिनय दर्शकों का दिल जीत गया. शिवकुमार ने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले. ईश्वर परिवार और करीबियों को इस दर्द को सहने की हिम्मत दे. ओम शांति.

हरीश की बीमारी की शुरुआत 2022 में हुई. उन्होंने खुलासा किया कि एक फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ाई ताकि गले के कैंसर से सूजन छिप सके. वे अपनी परेशानियों को कभी अंदर ही रखते नहीं थे. केजीएफ के को-स्टार यश से उनकी गहरी दोस्ती थी. इलाज के खर्च ने उन्हें परेशान कर दिया. मीडिया को बताया कि एक इंजेक्शन 3.55 लाख रुपये का पड़ता है. हर 63 दिनों के चक्र में तीन इंजेक्शन जरूरी, यानी 10.5 लाख रुपये प्रति राउंड. हरीश राय ने कई यादगार फिल्मों में काम किया था. उन्होंने 'समरा', 'बैंगलोर अंडरवर्ल्ड', 'जोड़ीहक्की', 'राज बहादुर', 'संजू वेड्स गीता', 'स्वयंवर', 'नल्ला' समेत कई सुपरहिट्स फिल्मों में काम किया. लेकिन 'केजीएफ' में खासिम का किरदार निभाकर वे हर घर पहुंचे.