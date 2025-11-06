17 हजार फुट की ऊंचाई, 120 जवान, 3000 शत्रु- 120 बहादुर के ट्रेलर में देखें की देश के जांबाजों की गजब दास्तान

120 Bahadur Trailer: फिल्म 120 बहादुर का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ट्रेलर अब सामने आ गया है और इसकी शुरुआत होती है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज से. उनकी गहरी, दमदार और प्रेरक आवाज़ ही ट्रेलर को एक सिनेमाई अनुभव में बदल देती है, जो साहस, बलिदान और निस्वार्थ वीरता की कहानी को और रोमांचक बना देती है. पहले ही फ्रेम से ट्रेलर अपने ग्रैंड सीन और मिशन से दर्शक को बांध लेता है. ट्रांजिशन बेहतरीन हैं, बैकग्राउंड स्कोर गरजदार है और भावनाएं दिल को छू लेने वाली हैं, जिससे यह सिर्फ ट्रेलर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है.

इंडस्ट्री और फैंस को चौंकाते हुए, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने 120 बहादुर का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसे रॉकिंग स्टार यश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ लॉन्च किया है. मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लिखा है, “सच्ची घटना पर आधारित, जिसने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, 120 बहादुर का ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur. स्पेशल थैंक्स: Mr. @amitabhbachchan Sir.”

ट्रेलर हमें रेज़ांग ला की लड़ाई की रोमांचक झलक दिखाता है, वह ऐतिहासिक पल जब चार्ली कंपनी के 120 सैनिक 3000 दुश्मन सैनिकों के सामने डटे रहे. इस साल का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ट्रेलर अपनी भव्यता और भावनात्मक शक्ति के साथ सामने आया है, हर फ्रेम बड़ा और प्रभावशाली लगता है, जो युद्ध की गंभीरता और बलिदान की आत्मा को उजागर करता है. फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी, PVC के रूप में, हर फ्रेम में अपनी पकड़ और गहराई दिखाते हैं.

फिल्म में राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश करनवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव व एजाज़ खान भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध कथा को और प्रामाणिक और गहन बनाया है. भव्य दृश्य, स्केल और भावनाएँ मिलकर इसे एक सच्चा सिनेमाई तमाशा बनाती हैं, जो वीरता, बलिदान और अडिग देशभक्ति की भावना को पूरी तरह से महसूस कराती है.

डायरेक्टर रजनीश ‘रेज़ी' घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है.