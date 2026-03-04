विज्ञापन
इस फिल्म ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 4 स्टार बने सांसद, कहानीकार भी पहुंचे पार्लियामेंट, हीरो-हीरोइन ने की शादी

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई फिल्में आईं और चली गईं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि सितारों की असल जिंदगी में भी अनोखे रिकॉर्ड छोड़ गईं. एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म है, जिसके साथ इतने दुर्लभ संयोग जुड़े हैं.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई फिल्में आईं और चली गईं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि सितारों की असल जिंदगी में भी अनोखे रिकॉर्ड छोड़ गईं. एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म है, जिसके साथ इतने दुर्लभ संयोग जुड़े हैं कि फिल्मी दुनिया में इसका उदाहरण कम ही मिलता है. इस फिल्म में काम करने वाले चार बड़े सितारे आगे चलकर संसद तक पहुंचे. दिलचस्प बात यह रही कि कहानी लिखने वाली टीम का एक सदस्य भी सांसद बना. और कहानी यहीं खत्म नहीं होती. फिल्म से जुड़े कुछ बड़े नाम अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे. किसी ने दो शादियां कीं तो कोई लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहा. बात हो रही है 1975 में रिलीज हुई बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म शोले की, जिसने लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाए.

फिल्म शोले का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और इसकी कहानी सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने लिखी थी. 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए. फिल्म के डायलॉग और किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि पीढ़ियां इन्हें सुनते हुए बड़ी हुईं.

ये स्टार्स पहुंचे संसद
इस फिल्म से जुड़ा सबसे अनोखा संयोग यह माना जाता है कि इसके चार मुख्य कलाकार बाद में सांसद बने. अमिताभ बच्चन ने फिल्म में जय का किरदार निभाया था. उन्होंने 1984 में इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा. हालांकि उनका राजनीतिक सफर लंबा नहीं चला और कुछ साल बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली.

जया बच्चन ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. वह समाजवादी पार्टी की ओर से 2004 से लगातार राज्यसभा की सदस्य रही हैं और आज भी सक्रिय राजनीति में बनी हुई हैं.

वीरू के किरदार से अमर हुए धर्मेंद्र ने भी राजनीति का रास्ता चुना. वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2004 में राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने. हालांकि एक कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली.

बसंती का मशहूर किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी भी राजनीति में सफल रहीं. पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया और बाद में 2014 में मथुरा से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं. उन्होंने 2019 और 2024 में भी जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी.

फिल्म की कहानी लिखने वाली जोड़ी सलीम जावेद भी चर्चा में रही. मशहूर लेखक जावेद अख्तर बाद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने और 2010 से 2016 तक संसद का हिस्सा रहे.

बन गई रियल लाइफ जोड़ी
निजी जिंदगी के मोर्चे पर भी शोले से जुड़े कुछ नाम खूब सुर्खियों में रहे. यहां की फिल्मी जोड़ियां रियल लाइफ में भी जुड़ गईं. शोले में भले ही ठाकुर की बहू की शादी जय से न हो सकी हो, लेकिन असल में जया भादुड़ी, अमिताभ की पत्नी बन गईं. उधर, धर्मेंद्र ने पहले प्रकाश कौर से शादी की थी और बाद में 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की. खास बात यह रही कि उन्होंने पहली शादी खत्म किए बिना दूसरा विवाह किया.

जावेद अख्तर की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. उन्होंने 1972 में हनी ईरानी से शादी की थी, लेकिन बाद में उनसे अलग होकर अभिनेत्री शबाना आजमी से दूसरा निकाह किया. कुल मिलाकर शोले सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं रही, बल्कि इसके साथ जुड़े कलाकारों की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. यही वजह है कि रिलीज के करीब पांच दशक बाद भी यह फिल्म और इससे जुड़े किस्से लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं.

