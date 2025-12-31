विज्ञापन

Ikkis Box Office Prediction: अमिताभ बच्चन के नाती पर भारी पड़ा धुरंधर, इतने करोड़ की ओपनिंग करेगी इक्कीस

Ikkis Box Office Prediction: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धमाका देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के बाद सिनेमाघरों में आई हर फिल्म लगभग फ्लॉप हो गई हैं.

नई दिल्ली:

Ikkis Box Office Prediction: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धमाका देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के बाद सिनेमाघरों में आई हर फिल्म लगभग फ्लॉप हो गई हैं. अब अगला झटका अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' को लग सकता है. साल 2026 की बॉलीवुड में पहली बड़ी रिलीज 'इक्कीस' को रिलीज से पहले ही बड़ा झटका लगता दिख रहा है. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह वॉर ड्रामा फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं. 

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस

ट्रेड विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन महज 2 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाएगी. इसका मुख्य कारण रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' का दबदबा है, जो चौथे हफ्ते में भी कमाई के मामले में नई फिल्म पर भारी पड़ रही है.'इक्कीस' देश के सबसे कम उम्र के परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर आधारित है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अहम किरदार निभाया है. यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, क्योंकि पिछले महीने उनका निधन हो गया था. वे 90 साल की उम्र से कुछ हफ्ते पहले दुनिया को अलविदा कह गए.

इक्कीस की एडवांस बुकिंग

फिल्म मूल रूप से क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन 'धुरंधर' से टक्कर के डर से इसे एक हफ्ता आगे बढ़ाया गया. देश भर में करीब 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही 'इक्कीस' की एडवांस बुकिंग काफी कमजोर रही. रिलीज से एक दिन पहले दोपहर तक सिर्फ 30 हजार से ज्यादा टिकट बिके, जिनकी कुल कमाई 1 करोड़ के आसपास रही. 3600 शोज में से सिर्फ तीन हाउसफुल हुए और औसत ऑक्यूपेंसी 5 फीसदी से कम रही.

धुरंधर ने बिगाड़ा गेम

दरअसल सिंगल स्क्रीन्स पर 'धुरंधर' को ज्यादा शो मिल रहे हैं, जिससे 'इक्कीस' प्रभावित हो रही है. 'धुरंधर' अपने 28वें दिन भी 10 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है, जो नई फिल्म की ओपनिंग से कई गुना ज्यादा है. विदेशों में भी 'इक्कीस' को ज्यादा चर्चा नहीं मिली, इसलिए ग्लोबल ओपनिंग 3-4 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है. नए साल के अवकाश में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन शुरुआत कमजोर होने से फिल्म की कुल कमाई पर असर पड़ेगा. दर्शक अब देखना चाहते हैं कि यह भावनात्मक और देशभक्ति वाली कहानी कितना असर छोड़ पाती है.

