आईपीएल 2024 फाइनल में है KKR vs SRH, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे काव्या मारन पर मीम्स

आईपीएल 2024 फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच चल रहा है. लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई. केकेआर की टीम के आगे एसआरएच के खिलाड़ी टिक नहीं पाए और एक समय तो उनके लिए 100 रन बनाने भी मुश्किल हो गए. सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन हैं और जब भी एसआरएच का कोई मैच होता है तो काव्या मारन एकदम से सुर्खियों में आ जाती हैं. ऐसा ही आज भी हो रहा है. सोशल मीडिया पर काव्या मारन को लेकर जबरदस्त मीम वायरल हो रहे हैं क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की हालत फिलहाल के लिए तो पतली नजर आ रही है.

KAVYA MARAN is very disappointed by SRH batters , I'm just feeling bad for her#KKRvsSRH pic.twitter.com/WQZsxq8226