कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता आईपीएल 2024, यूं जश्न मनाते दिखे शाहरुख खान और गौरी खान

आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में केकेआर ने एसआरएच को बहुत ही आसानी से शिकस्त दे दी. कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान इस मौके पर खूब खुश नजर आए और पत्नी और बच्चों के साथ जीत का जश्न मनाते दिखे. इससे पहले सबकी निगाहें शाहरुख खान पर टिकी थीं. सारी निगाहें उन्हें ढूंढ रही थीं क्योंकि पिछले मैच के दौरान वह हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए थे जिसके बाद वे अस्पाल में भर्ती हो गए थे. लेकिन फिर वह अस्पताल से आए और आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में भी नजर आए. शाहरुख खान फाइनल मैच देखने के लिए पत्नी गौरी खान के साथ पहुंचे थे.

