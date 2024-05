सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के आंसू देख उदास हुए बिग बी, SRH की हार पर कह डाली ये बात

आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें शाहरुख खान की टीम केकेआर ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की. वहीं, इस पूरे सीजन अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद एसआरएच की मालकिन काव्या मारन अपने आंसू छुपाती नजर आईं, जिस पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का दिल भी पिघल गया और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद और काव्या मारन के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया.



Kavya Maran was hiding her tears. ????



- She still appreciated KKR. pic.twitter.com/KJ88qHmIg6