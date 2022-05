कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शेयर की वेकेशन फोटो तो अनुष्का शर्मा ने कर दिया ये कमेंट, फैन्स ने कहा- सही है 

कैटरीना कैफ इस समय न्यू यॉर्क में मौजूद हैं और अपने पति विक्की कौशल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. अपने फेवरेट रेस्टोरेंट Bubby's से एक्ट्रेस ने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. कैटरीना ने एक के बाद एक कुल 3 तस्वीरें साझा की हैं. पहली फोटो में उन्हें ग्रीन कलर की शर्ट में मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. दूसरी फोटो में कैटरीना के साथ विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरी फोटो कैटरीना ने अपने फेवरेट डिश की शेयर की है. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, "The Home of EVERYTHINGGGGGG , my favourite place ever Bubby's ???? ????????????".

कैटरीना कैफ की इस पोस्ट को कुछ ही देर में साढ़े सात लाख से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं. सेलेब्स भी एक्ट्रेस की पोस्ट को पसंद कर रहे हैं. अनुष्का शर्मा, मिनी माथुर, अनायता श्रॉफ जैसे सितारों के कमेंट्स कैटरीना कैफ की इन लेटेस्ट तस्वीरों पर आए हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना को जल्द ही सलमान खान के साथ टाइगर 3 में देखा जाएगा.

इसे भी देखें :मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं माधुरी दीक्षित, दिखा अलग अंदाज