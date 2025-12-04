विज्ञापन

कार्तिक आर्यन ने की बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो, अपने हाथ में इस नाम को किया फ्लॉन्ट

कार्तिक के घर पर बहन की शादी की रस्में चल रही हैं, जिसकी झलक खुद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की हैं.

कार्तिक आर्यन ने की बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो, अपने हाथ में इस नाम को किया फ्लॉन्ट
कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी में फ्लॉन्ट किया हाथ में नाम
नई दिल्ली:

एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच, उनके घर पर बहन कृतिका तिवारी की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं. बुधवार को एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर कीं, जिसमें वह परिवार के सदस्यों के साथ हल्दी सेरेमनी एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि इससे पहले एक्टर ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वे सभी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के टाइटल ट्रैक पर डांस प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर पीले हार्ट इमोजी के साथ कार्तिक आर्यन ने बहन की हल्दी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिसमें उन्हें फैमिली के साथ वेडिंग को एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता है.

कुछ तस्वीरों में वह टिक्की नाम को अपने हाथ पर फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस के बीच सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर टिक्की कौन हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कार्तिक आर्यन की बहन का नाम क-कृतिका तिवारी है. जो पेशे से हेयर प्लांट सर्जन हैं. वहीं उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें तो वह डॉक्टर किकी लिखती हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी में हाथ पर बहन का निकनेम लिखवाया है.

इससे पहले कार्तिक आर्यन ने वीडियो पोस्ट कर लिखा था, "फ्री की परफॉर्मेंस करवा रहे हैं घर वाले टिक्की के संगीत में." पोस्ट करने के बाद कार्तिक के फैंस और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी.

बता दें कि कृतिका, कार्तिक से छोटी हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना बॉन्ड शेयर करते रहते हैं. एक्टर अक्सर अपनी बहन को लेकर मीडिया में बातचीत करते रहते हैं.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में वे दोनों बहुत लड़ते थे, लेकिन समय के साथ अब हम बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ जल्द ही 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देंगे. हालांकि, फिल्म पहले 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया है.

