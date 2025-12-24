33 साल पुराने सात समुंदर पार गाने की हुई हत्या, कार्तिक आर्यन की फिल्म में कुछ इस अंदाज में परोसा, भड़के फैन्स

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' इस शुक्रवार (26) को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने अब फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है, जो 1991 के आइकॉनिक गाने 'सात समुंदर पार' का नया वर्जन है. जल्द ही, कई लोगों ने इस गाने पर रिएक्ट किया, और अब तक इस गाने को सिर्फ नेगेटिव रिव्यू मिले हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि 'सात समुंदर पार' जैसे क्लासिक गाने को खराब करने की क्या जरूरत थी.

नए 'सात समुंदर पार' गाने ने किया निराश

यह नया गाना करण नवानी ने गाया है. म्यूजिक वीडियो में कार्तिक एक नाइट क्लब में डांस करते दिख रहे हैं, जबकि अनन्या सोच में डूबी उनका इंतजार कर रही हैं. हालांकि नए वर्जन के बोल और धुन वही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अलग एनर्जी है, जो ओरिजिनल के अपबीट डिस्को-वाइब से मेल नहीं खाती.

गाने पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "पूरे गाने का सत्यानाश कर दिया." दूसरे ने कहा, "एक और बचपन का हिट गाना खराब कर दिया." एक यूजर ने कहा, "बहुत बुरा, ओरिजिनल से बिल्कुल अलग, जो एक शराबी आदमी को भी नचा सकता था." "क्या किसी को भी यह गाना सुनते ही दिवंगत दिव्या भारती याद आती हैं....एक क्विक फ्लैशबैक मिला, ओरिजिनल को कोई टक्कर नहीं दे सकता," दूसरे फैन ने कहा.

एक और यूजर ने अनन्या और अहान पांडे के अलाना पांडे की शादी में परफॉर्मेंस का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वह परफॉर्मेंस पूरे नए वर्जन से कहीं बेहतर थी. "अहान पांडे का डांस बहुत बेहतर था," एक यूजर ने कहा. "यह ऐसा है जैसे हॉलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव्स अचानक अपने बड़े दिमाग का इस्तेमाल करके सोचें कि जोकर को म्यूजिकल बनाना काम करेगा. कंपोजिशन का बिल्कुल बेकार आइडिया, जब ओरिजिनल अभी भी हमारे दिमाग में बसा हुआ है" एक ने लिखा. एक ने कमेंट किया, "हमें यह याद दिलाने का सबसे अच्छा तरीका कि ओरिजिनल की कॉपी नहीं की जा सकती."

1992 में आया था ओरिजिनल गाना

ओरिजिनल गाना 'सात समुंदर पार' 1992 की फिल्म 'विश्वात्मा' का है, जिसमें सनी देओल और दिव्या भारती ने एक्टिंग की थी. म्यूजिक विजू शाह ने कंपोज किया था, और गाना साधना सरगम ​​(और कुछ हिस्सों में उदित नारायण) ने गाया था. यह एक बड़ी हिट थी और गाना 90 के दशक का एक कल्ट क्लासिक बना हुआ है.