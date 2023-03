कार्तिक आर्यन ने सतीश कौशिक को इस अंदाज में किया याद, संघर्ष के दिनों में दिवंगत ने की थी एक्टर की मदद

अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सतीश कौशिक की तस्वीर को शेयर किया है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने दिवंगत अभिनेता के लिए खास पोस्ट लिखा है. कार्तिक आर्यन ने पोस्ट में लिखा, 'एक महान अभिनेता, एक अच्छे इंसान, और मुंबई में मेरे संघर्ष के दिनों में सबसे अच्छे मकान मालिक. मैं हमेशा आपके प्रेरित करने वाले शब्दों और हंसी को याद रखूंगा. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.'

सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. सतीश कौशिक के फैंस भी पोस्ट को पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. आपको बता दें कि अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का बृहस्पतिवार तड़के निधन हो गया. वह 66 वर्ष के थे. 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेन्द्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था. दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था.

