कार्तिक आर्यन ने बहन की हल्दी में बॉलीवुड स्टाइल में किया डांस, वीडियो देख फैन्स बोले- भाई हो तो ऐसा

Kartik Aaryan Dance in Sister Haldi Ceremony: कार्तिक आर्यन के लिए दिसंबर का महीना काफी बिजी रहा. अपनी क्रिएचर फिल्म नागजिला की शूटिंग और अपनी आने वाली रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के साथ-साथ, वह पर्सनल लाइफ में भी काफी बिज़ी हैं. उनकी छोटी बहन, कृतिका तिवारी शादी कर रही हैं. इसी हफ्ते उनके होमटाउन ग्वालियर में ये शादी होगी. प्री-वेडिंग फंक्शन्स में कार्तिक को डांस करते और एन्जॉय करते देखा गया. इस दौरान के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पिछले वीकेंड मुंबई में हल्दी सेरेमनी के साथ प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हुआ. सोशल मीडिया पर एक्टर के फैन क्लब पर आए एक वीडियो में, कार्तिक को अपनी बहन को हल्दी लगाते और फूल बिखेरते हुए देखा जा सकता है. उनके पेरेंट्स और उनके दोस्त उन्हें घेरे हुए हैं और वे मुस्कुरा रहे हैं.

कार्तिक ने लगाए ठुमके

मुंबई में प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के दूसरे वीडियो में, कार्तिक, कृतिका और उनके दोस्त एक छोटी सी पार्टी में कई गानों पर डांस करते दिख रहे हैं. कृतिका ने फिल्म बंटी और बबली के गाने "कजरा रे" पर डांस किया. कार्तिक और कृतिका की मां माला तिवारी भी इस दौरान उनका साथ देती दिखीं. वीडियो पर कार्तिक के फैंस जमकर लाइक्स बरसा रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वाह नजर न लगे. वहीं एक ने लिखा, अरे कार्तिक तेरा नंबर कब आएगा.

<

p>हैशटैग टिक्की

शादी की तैयारियों का एक प्यारा सा वीडियो कृतिका ने एक इंस्टाग्राम रील में शेयर किया. वीडियो में वह मजेदार तरीके से अपनी शादी का हैशटैग बताती है. वीडियो में उनके स्टाफ शादी का सामान एक ट्रक में लोड करते हुए दिखते हैं. हर कोई वीडियो में कृतिका की शादी का हैशटैग टिक्की बोलता दिखता है, जो उनके निकनेम किकी से बनाया गया है. रील में सबसे मज़ेदार पल तब आता है जब कृतिका अपने पिता मनीष तिवारी से पूछती है कि शादी का हैशटैग क्या है. वह ‘हैशटैग' शब्द गलत सुन लेते हैं और पूछते हैं, “हेयरस्टाइल?” और फिर जब कृतिका उन्हें सही करती है तो ज़ोर से हंसते हैं. वह कहते हैं “टिक्की? यह क्या है? यह टिक्की क्यों है? तुमने यह कब रखा?”.