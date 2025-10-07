विज्ञापन

प्रिया सचदेव की वजह से टूटी करिश्मा कपूर की शादी, दो बच्चों के बाप संजय कपूर को बार-बार मैसेज करती थीं प्रिया

संजय कपूर की बहन मंदिरा ने कहा, "हां, जब संजय लोलो के साथ थे, तब वह उन्हें लगातार मैसेज करती थीं और मुझे यह बात पूरी तरह पता है. यह बिल्कुल सीधा है."

प्रिया सचदेव की वजह से टूटा करिश्मा कपूर का घर
नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाए हैं कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ संजय कपूर की शादी टूटने में उनका हाथ था. ये आरोप प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर से संजय कपूर के बच्चों और उनकी मां के बीच चल रहे 30,000 करोड़ रुपये की विरासत के विवाद के बीच सामने आए हैं. विक्की लालवानी से बात करते हुए, मंदिरा ने दावा किया कि जब संजय करिश्मा कपूर से शादीशुदा थे, तब भी प्रिया उन्हें अक्सर मैसेज करती थीं. 

उन्होंने कहा, "हां, जब संजय लोलो के साथ थे, तब वह उन्हें लगातार मैसेज करती थीं और मुझे यह बात पूरी तरह पता है. यह बिल्कुल सीधा है. वह एक शादीशुदा जिंदगी में थे, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. वह यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि 'अरे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है.'"

प्रिया सचदेव ने तोड़ा करिश्मा कपूर का घर?

मंदिरा ने अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में प्रिया की दखलंदाज़ी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, "लेकिन एक महिला होने के नाते, जब किसी के बच्चे होते हैं, आपका भी तलाक हो चुका होता है. आपको पता है कि बच्चे के साथ रहना कितना पेनफुल होता है. आप कैसे और क्यों आकर दूसरे परिवार को तोड़ देंगी? ये कैसी परवरिश है? ये कैसी औरत है? अगर कुछ भी हो तो आपको दूर रहना चाहिए था, यह जानते हुए कि ये लोग अपनी शादी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दो बच्चे हैं. आपका तलाक हो चुका है. आपका एक बच्चा है. आप जानती हैं कि सिंगल मदर होना क्या होता है. फिर आप इस परिवार के साथ ऐसा क्यों करेंगी?"

शादीशुदा जिंदगी के स्ट्रगल

संजय और करिश्मा की शादी में आई समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर, मंदिरा ने बताया, "बहुत सी ऐसी चीजें हुईं जो अच्छी नहीं थीं. मेरे पिता चाहते थे कि वे इस पर काम करें. हमारे परिवार ने हमारी बात सुनी और बातचीत की और संजय भी आगे-पीछे हो रहे थे. वह चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. उनका दूसरा बच्चा भी हुआ. यह यूं ही नहीं हो जाता, यह तब होता है जब आप शादी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं. अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता, तो सब ठीक हो जाता."

जब करिश्मा कपूर चली गईं मुंबई

मंदिरा ने यह भी स्वीकार किया कि करिश्मा अपनी शादी के दौरान कुछ समय के लिए नाखुश थीं और मुंबई लौट आईं. उन्होंने कहा, "वह कुछ समय के लिए मुंबई वापस चली गईं. वह खुश नहीं थीं, लेकिन वह इस पर काम कर रहे थे. हम सब बातचीत कर रहे थे. मुझे पता है कि ताली बजाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, लेकिन महिला होने के नाते, हम जानते हैं कि एक पुरुष कमजोर होता है और एक महिला हमेशा मजबूत होती है."

