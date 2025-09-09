विज्ञापन

प्रिया कपूर कर रहीं जालसाजी? 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आमने-सामने करिश्मा-प्रिया, कोर्ट पहुंचे बच्चे

संजय का निधन 12 जून 2025 को हुआ था और तब से उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद बना हुआ है. इससे पहले कहा गया था कि करिश्मा अपने पूर्व पति की संपत्ति पर हक पाने के लिए कानूनी सलाह ले रही थीं.

प्रिया कपूर कर रहीं जालसाजी? 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आमने-सामने करिश्मा-प्रिया, कोर्ट पहुंचे बच्चे
पिता की प्रॉपर्टी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे करिश्मा के बच्चे
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर का लंदन में पोलो खेलते हुए निधन हो गया था. इस खबर ने संजय कपूर की फैमिली और कपूर खानदान को सकते में डाल दिया था. यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ. संजय कपूर के अंतिम संस्कार में करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चे भी शामिल हुए थे. संजय के निधन के बाद से अब करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव (संजय की आखिरी पत्नी) उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं. संजय से शादी के बाद करिश्मा को दो बच्चे समायरा और कियान हुए थे. अब पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दोनों बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

कोर्ट पहुंचे संजय कपूर के बच्चे

करिश्मा के दोनों बच्चों ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने उनके पिता संजय की वसीयत में जालसाजी की है. उनका कहना है कि उनके पिता की वसीयत के कानूनी और वैध दस्तावेज नहीं है, बल्कि जाली और मनगढ़ंत है. उन्होंने तर्क दिया कि इसी कारण से न तो कथित वसीयत की मूल कॉपी उन्हें दिखाई गई और न ही दी गई. इसलिए बच्चों ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें दस्तावेज की एक कॉपी दी जाए. इसके अलावा, करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी अदालत से यह भी अनुरोध किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक प्रिया सचदेव को वसीयत पर अमल करने से रोका जाए.

संजय कपूर की संपत्ति पर झगड़ा

संजय का निधन 12 जून 2025 को हुआ था और तब से उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद बना हुआ है. इससे पहले कहा गया था कि करिश्मा अपने पूर्व पति की संपत्ति पर हक पाने के लिए कानूनी सलाह ले रही थीं. इस बार वह दिल्ली भी गई थीं. संपत्ति को लेकर चल रही बातचीत में एक और मोड़ तब आया जब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा ने कथित तौर पर अपना सरनेम चटवाल हटाकर कपूर रख लिया था. इधर, संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने भी प्रिया सचदेव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी मां से जबरन लीगल पेपर पर साइन करवाए गए थे.


 

