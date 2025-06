संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से तलाक के बाद बच्चों के लिए खरीदे थे 14 करोड़ के बॉन्ड, हर महीने भाई-बहन को मिलता है लाखों का ब्याज

करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का पोलो मैच के दौरान इंग्लैंड में 12 जून को हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके उम्र केवल 53 साल की थी. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संजय कपूर और करिश्मा ने 2003 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे बेटी समायरा और बेटा किआन हैं. जबकि कपल ने आपसी सहमति से 2014 में तलाक की अर्जी फाइल की थी. लेकिन बच्चों की कस्टडी और सम्पत्ति के चलते दोनों के बीच काफी बहस हुई. वहीं दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप भी लगाए. इसके बाद एएनआई की 2016 में आई जानकारी के मुताबिक संजय कपूर ने बच्चों के लिए 14 करोड़ का बॉन्ड खरीदा था.

रिपोर्ट के मुताबिक संजय कपूर द्वारा खरीदे गए 14 करोड़ के बॉन्ड पर हर महीने 10 लाख का ब्याज मिलता है. संपत्ति आवंटन के दौरान करिश्मा के नाम पर संजय कपूर के पिता के स्वामित्व वाले एक घर को भी किया गया था. तलाक की कार्यवाही के दौरान, अदालत ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को दे दी थी. जबकि संजय दत्त को उनसे मिलने का अधिकार दिया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, तलाक के बाद करिश्मा और संजय कपूर का रिश्ता ठीक ठाक रहा.

Sanjay Kapoor purchased bonds of Rs 14 crores for children- Monthly interest of Rs 10 lakh from bonds for expenses of children