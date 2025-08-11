विज्ञापन

संजय कपूर से 4 साल से नहीं की बात, 30,000 करोड़ संपत्ति विवाद के बीच बहन का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मां रो रही

बिजनेस टाइकून संजय कपूर की मौत के बाद 30000 करोड़ की कंपनी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चल रहा है, इस बीच उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया.

Read Time: 3 mins
Share
संजय कपूर से 4 साल से नहीं की बात, 30,000 करोड़ संपत्ति विवाद के बीच बहन का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मां रो रही
संजय कपूर की बहन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेस टाइकून रहे संजय कपूर की मौत के बाद उनकी बहन मंदिरा कपूर ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई के लिए एक इमोशनल लेकिन क्रिप्टिक नोट लिखा. उन्होंने अपनी, संजय और मां रानी कपूर की एक खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की और लिखा कि राखी के मौके पर उन्हें और उनकी मां को संजय की कितनी याद आई. इतना ही नहीं इस पोस्ट में मंदिरा ने संजय की अचानक मौत के बाद 30000 करोड़ रुपए की सोना कॉमस्टार संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकारी विवाद की ओर इशारा भी किया.

संजय कपूर की बहन का क्रिप्टिक पोस्ट

इंस्टाग्राम पर मंदिरा कपूर ने अपनी, भाई और मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- मुझे ये लिखने में पूरा दिन लग गया, क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल था. रक्षाबंधन खत्म होते-होते तुम्हारी फोटो के पास फूल रखते हुए मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, जबकि मां रो रही थीं. वो धागा जो हमें बांधता है, अदृश्य होते हुए भी मजबूत और अटूट है. हमारी यादों की तरह शाश्वत है. मैं तुम्हारे साथ बिताएं पलों को फिर से जी रही हूं और अब मैं खुद को तुम्हारी चाहतों और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए देखती हूं. अगर तुम भी यहां होते तो सब कुछ अलग होता, सब कुछ बेहतर होता- मेरे प्यारे भैया.

इस पोस्ट के आगे मंदिरा ने लिखा- आज मैं तुम्हारी तस्वीर के कोने में एक धागा बांध रही हूं. तुमने पिताजी की विरासत को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, मुझे पता है कि तुम इसे और आगे बढ़ाते. तुम्हारी यादों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, हम बहादुर हैं और मुझे पता है कि तुम हमारी रक्षा करते रहोगे. रक्षाबंधन मुझे याद दिलाता है कि प्यार समय से परे है, हमारा बंधन अटूट है और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर मंदिरा का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और संजय की पहली पत्नी नंदिता महतानी ने इस पर कमेंट करते हुए एक रेड हार्ट इमोजी भी बनाई.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संजय कपूर के निधन के बाद मधीरा ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी भाई से 4 साल से बातचीत बंद थी. मंदिरा ने लिखा है, 'मेरे भाई और मैंने पिछले 4 सालों से बातचीत नहीं की है, अहंकार और स्वाभाविक उत्साह के कारण भाई-बहन के बीच की तकरार हुई, जो पागलपन की हद तक बढ़ गई, हालांकि, इससे वह कभी वापस नहीं आएगा, जो हम थे और जो हमारे पास था, उन्होंने हमेशा मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखा, एक सच्चे बड़े भाई और मित्र की तरह'.

संजय कपूर की प्रॉपर्टी का विवाद

बता दें कि यूके में संजय कपूर की अचानक मौत के बाद उनकी 30000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर झगड़ा बढ़ता जा रहा है. संजय की मां रानी कपूर ने अपने बेटे की मौत में गड़बड़ी का आरोप लगाया और जांच की मांग भी की. बता दें कि 12 जून को यूके में पोलो मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद से उनकी 30000 करोड़ की संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर परिवार के बीच विवाद चल रहा है. वहीं 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Kapoor, Mandira Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com