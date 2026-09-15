करीना कपूर ने शेयर की दादा राज कपूर संग अनदेखी फोटो, गोद में बैठी दिखीं करीना-रिद्धिमा, लोलो को पहचानना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड की मशहूर कपूर फैमिली की पुरानी तस्वीरें अक्सर फैंस का ध्यान खींचती हैं. अब करीना कपूर ने परिवार की ऐसी ही एक बेहद खास ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके दादा और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता-फिल्ममेकर राज कपूर नजर आ रहे हैं. तस्वीर में उनके साथ कपूर परिवार की तीन नन्ही बच्चियां करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी दिखाई दे रही हैं. यह तस्वीर इतनी प्यारी है कि इसे देखकर फैंस भी पुराने दिनों की यादों में खो गए.

करीना ने यह तस्वीर रिद्धिमा कपूर साहनी के जन्मदिन के मौके पर शेयर की. तस्वीर में राज कपूर बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनकी तीनों पोतियां नजर आ रही हैं. नन्ही करीना और रिद्धिमा दादा राज कपूर की गोद में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि करिश्मा बेहद प्यार से उनके पास खड़ी हैं. परिवार के बीच नजर आ रहा यह अपनापन तस्वीर को और भी खास बना देता है.

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इस पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए करीना ने रिद्धिमा को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस तस्वीर में वे तीनों जैसी दिख रही हैं, आज भी लगभग वैसी ही दिखती हैं. करीना ने रिद्धिमा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए प्यार भरा संदेश भी लिखा.

दरअसल, रिद्धिमा और करीना आपस में फर्स्ट कजिन हैं. रिद्धिमा दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री नीतू कपूर की बेटी हैं, जबकि करीना, रणधीर कपूर और बबीता कपूर की छोटी बेटी हैं. करिश्मा भी रणधीर और बबीता की बेटी हैं. इस तरह तस्वीर में कपूर परिवार की दो पीढ़ियों की खूबसूरत झलक दिखाई देती है.

राज कपूर की बात करें तो उन्हें हिंदी सिनेमा का ‘शोमैन' कहा जाता था. अभिनय के साथ-साथ उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी अपनी खास पहचान बनाई. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं और कपूर परिवार को फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई.

राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के तीन बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर और दो बेटियां रितु नंदा और रीमा जैन थीं. आज कपूर परिवार की अगली पीढ़ी भी बॉलीवुड और मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है. करिश्मा और करीना ने अभिनेत्री के तौर पर लंबी और सफल पारी खेली, वहीं रिद्धिमा ने ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में नाम कमाया. बाद में उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रखा.

करीना की शेयर की गई यह तस्वीर सिर्फ एक पुरानी फोटो नहीं, बल्कि कपूर परिवार के खूबसूरत रिश्तों और बीते दौर की यादों को समेटे हुए एक अनमोल झलक है.

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