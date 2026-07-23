NEET पेपर लीक मामले पर करीना कपूर का रिएक्शन बोली, 'अब मैं और चुप नहीं रह सकती'

देशभर में NEET पेपर लीक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और लाखों छात्रों के भविष्य और उनकी मेहनत को लेकर अपनी बात सामने रखी है.

करीना ने अपनी पोस्ट में कहा कि, मैंने इस बारे में कुछ दिनों तक सोचा है, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती. अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे इतने सारे युवाओं की आवाज को इग्नोर करना नामुमकिन है... और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए.

हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या मतलब है. यह उन्हें आत्मविश्वास देती है. यह उन्हें उम्मीद देती है. यह परिवारों को भरोसा दिलाती है कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है.

लेकिन शिक्षा तभी असरदार होती है जब बच्चे उस पर भरोसा करें, और जैसे ही उन्हें यह शक होने लगता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और काबिलियत की असल में कोई अहमियत नहीं है, तो उनका भरोसा खत्म हो जाता है.



किसी भी बच्चे को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या उनकी कोशिशें काफी होंगी. वो एक ऐसे सिस्टम के हकदार हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, जहां काबिलियत की असल अहमियत हो, कोशिशों का इनाम मिले और हर बच्चा बराबरी के मौके से शुरुआत करे. यह कोई बहुत बड़ी माँग नहीं है, यह तो कम से कम जरूरी बात है.

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जब कोई पूरी पीढ़ी अपने भविष्य के बारे में एक आवाज में बात करती है, तो उनकी बात सुनना कोई एहसान नहीं है जो हम करते हैं; यह हमारी जिम्मेदारी है.

हमारे बच्चे हमें उतनी ही बारीकी से देखते हैं जितनी बारीकी से हम उन्हें देखते हैं, हम अभी या बाद में नहीं, बल्कि अभी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि निष्पक्षता और भरोसा असल में होते हैं या ये बस बड़ों के कहने की बातें हैं.

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के जरिए उन सभी छात्रों के लिए संवेदना जताई और निष्पक्षता से जांच की बात कही है. करीना कपूर की इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और लोग भी एग्जाम सिस्टम को और बेहतर बनाने की मांग की है.