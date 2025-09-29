विज्ञापन

सोहा की बेटी को मामी करीना कपूर और मामा सैफ अली खान ने विश किया बर्थडे, देखें शर्मिला टैगोर की नातिन की क्यूट तस्वीरें...

करीना ने आज 29 सितंबर को इनाया को बर्थडे विश करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं.

सोहा की बेटी को करीना कपूर खान ने विश किया बर्थडे
नई दिल्ली:

बॉलीवुड कपल कुणाल खेमू और सोहा अली खान आज अपनी बेटी इनाया का 8वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर इनाया को उनकी स्टार मामी करीना कपूर खान  ने विश किया है. करीना ने इनाया की उनके स्टार मामा सैफ अली खान के साथ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में इनाया की क्यूटनेस और खूबसूरती दिख रही है. करीना के पोस्ट पर अब कई सेलेब्स और उनके फैंस ने भी इनाया के लिए जन्मदिन  की शुभकामनाएं भेजी हैं. वहीं, इनाया के पेरेंट्स उनकी 8वें जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

इनाया को मामी करीना ने विश किया बर्थडे
करीना ने आज 29 सितंबर को इनाया को बर्थडे विश करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में  इनाया अपने स्टार मामा सैफ अली खान के साथ दिख रही हैं और दूसरी तस्वीर में अपनी मामी करीना संग नजर आ रही हैं. इनाया को बर्थडे विश करते हुए करीना ने लिखा है, 'राजकुमारी इनाया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार, खुशी और दुनिया के सभी नॉन-शुगर फ्री केक'. करीना कपूर के इस पोस्ट को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. इसमें सेलेब्स और फैंस दोनों ही शामिल हैं. करीना के कई फैंस ने इनाया के जन्मदिन पर कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.
 

बहुत क्यूट है सोहा-कुणाल की बेटी
इनाया का जन्म 29 सितंबर 2017 को हुआ था. सोहा और कुणाल ने साल 2015 में शादी रचाई थी और इस शादी से कपल को खूबसूरत बेटी इनाया है. इनाया खूबसूरती और क्यूटनेस में अपनी मां सोहा से जरा भी कम नहीं हैं. बता दें, सोहा और कुणाल अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं और सोशल मीडिया पर उसके साथ बिताए पलों को शेयर करते रहते हैं. सोहा और कुणाल के इंस्टा अकाउंट पर उनकी बेटी के साथ घूमने-फिरने की कई तस्वीरें और वीडियो हैं. सोहा और कुणाल अपनी बच्ची को संभालने के साथ-साथ अपने वर्कफ्रंट पर भी पूरा ध्यान देते हैं. करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने हाल ही में मेघना गुलजार की नई फिल्म दायरा शुरू की है और दूसरी तरफ सैफ अली खान को-एक्टर अक्षय कुमार संग फिल्म हैवान की शूटिंग कर रहे हैं.

