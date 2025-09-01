18 साल से ये डाइट फॉलो कर रही हैं करीना कपूर खान, सुबह खाती है ड्राई फ्रूट्स और डिनर करती हैं इतना हल्का

करीना कपूर खान बॉलीवुड में अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस और चार्म के लिए भी मशहूर हैं. करीना कपूर ने जीरो साइज को फेमस करने के साथ साथ बॉलीवुड में फिटनेस को लेकर लोगों को अवेयर किया है. दो बच्चों की मां बनने के बावजूद करीना कपूर खान इस उम्र में भी एकदम फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं. योग और एक्सरसाइज के साथ साथ सही डाइट के जरिए करीना अपने फिगर को इस तरह मेंटेन करती हैं कि उनके फैंस हैरान हो जाते हैं. करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने फिगर को मेंटेन रखने के साथ साथ सेहतमंद रखने वाली करीना कपूर खान की डाइट को सबके साथ शेयर किया है. दिवेकर ने कहा कि करीना करीब 18 सालों से इसी डाइट को फॉलो करके अपनी फिटनेस को बरकरार रखती आई हैं.

करीना कपूर का डाइट प्लान



करीना कपूर खान नाश्ते को लेकर कोई कोताही नहीं बरतती है. नाश्ते से पहले वो किशमिश और अंजीर या बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स लेती हैं. उनके नाश्ते में आमतौर पर पराठा या पोहा शामिल होता है. जहां तक लंच की बात है करीना कपूर दाल और चावल खाती है. कभी कभी वो लंच में चीज टोस्ट भी लेती हैं. करीना कपूर इवनिंग स्नैक्स में अक्सर सीजनल शेक पीती हैं जैसे मैंगो शेक. डिनर में करीना अक्सर हल्का खाना खाती हैं जैसे खिचड़ी या पुलाव. इनमें वो घी जरूर डालती हैं. वो हफ्ते में कम से कम चार बार खिचड़ी जरूर खाती हैं. रुजुता दिवेकर ने बताया कि करीना कपूर शूटिंग के दौरान सेट पर दाल चावल या सब्जी रोटी खाना प्रेफर करती हैं.



खिचड़ी की शौकीन हैं करीना कपूर



एक इंटरव्यू में करीना ने कहा था कि उनकी कुक उनके खाने की आदतों को लेकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो कई कई दिन तक एक ही तरह का खाना बनवाती हैं. कई बार वो लगातार दाल चावल या दही चावल खाना पसंद करती हैं. करीना ने कहा था कि वो हफ्ते में पांच बार भी मजे से खिचड़ी खा सकती हैं.ऐसे में अक्सर उनकी कुक एक ही तरह का खाना बना बनाकर परेशान हो जाया करती थी. करीना डाइट के साथ साथ योग और एक्सरसाइज पर भी पूरा फोकस करती आई हैं. वो दस सालों से योग कर रही हैं और डेली एक्सरसाइज भी करती हैं.