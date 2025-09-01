विज्ञापन

जब अनिल कपूर के कहने पर माधुरी दीक्षित ने ठुकरा दी थी ये सुपरहिट फिल्म, बनी थी 1990 की बड़ी हिट

साल 1990 की फिल्म दूध का कर्ज पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने अनिल कपूर की सलाह पर इसे ठुकरा दिया. बाद में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दुनिया में कई किस्से ऐसे हैं जब बड़े सितारों ने किसी फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया और बाद में वही फिल्म सुपरहिट हो गई. कुछ ऐसा ही हुआ साल 1990 में रिलीज हुई एक फिल्म के साथ. इस फिल्म में शुरुआत में माधुरी दीक्षित को कास्ट करने की तैयारी थी. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर ने उन्हें ये फिल्म न करने की सलाह दी. माधुरी ने अनिल की बात मानकर फिल्म से दूरी बना ली. हालांकि, इस फैसले के बाद फिल्म निर्माताओं ने नीलम को कास्ट किया और फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी दिखाई गई. दिलचस्प बात ये है कि माधुरी के बिना भी ये फिल्म उस दौर की बड़ी हिट साबित हुई और दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल रही.

ये है फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम है दूध का कर्ज. जो  एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी. जिसकी कहानी बदले और रिश्तों पर आधारित थी. फिल्म में जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे. वहीं उनके साथ नीलम लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा. फिल्म में अमरीश पुरी जैसे दमदार कलाकार ने खलनायक का किरदार निभाया. जो फिल्म का बड़ा आकर्षण बना. इसके अलावा अरुणा ईरानी और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदारों से फिल्म को मजबूत बनाया. फिल्म के गाने भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए. दरअसल उन दिनों अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, जिसके चलते अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित को उनकी फिल्म में काम करने से मना किया था और एक्ट्रेस ने उनकी बात मानी थी. 

बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी
साल 1990 में रिलीज हुई दूध का कर्ज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. उस दौर में ये फिल्म बड़ी हिट्स में शामिल रही और दर्शकों के बीच इसकी खूब चर्चा हुई. फिल्म के इमोशनल ड्रामे और शानदार म्यूजिक ने इसे खास बनाया. नीलम और जैकी श्रॉफ की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता और फिल्म ने सिनेमाघरों में लंबा सफर तय किया. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सफलता ने साबित किया कि अगर कहानी और प्रस्तुति दमदार हो तो बिना बड़े नामों के भी फिल्म ब्लॉकबस्टर बन सकती है.

