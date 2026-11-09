Kareena Kapoor Diwali: दीवाली पर लाल सिंदूर और ग्रीन सूट में करीना कपूर का दिखा शाही अंदाज, बेगम ने फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी

Kareena Kapoor Diwali: दिवाली के मौके पर बॉलीवुड स्टार करीना कपूर एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक लुक में नजर आईं. उन्होंने सिंदूर लगा रखा था और फोटोग्राफर्स तथा फैंस के साथ खुशी खुशी सेल्फी और फोटो खिंचवाई. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में करीना पारंपरिक हरे रंग के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थीं, जिसके साथ उन्होंने लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था. उन्होंने अपने लुक को एक छोटी लाल बिंदी, शानदार झुमकों और मांग में सलीके से लगाए गए सिंदूर के साथ पूरा किया.

इस दौरान अभिनेत्री मुस्कुराते हुए कैमरों के लिए पोज़ देती नजर आईं और अपने आस-पास मौजूद पैपराज़ी और फैंस का गर्मजोशी से अभिवादन किया. इससे पहले, फरवरी 2025 में मुंबई में अपने कजिन आदर जैन और अलेखा आडवाणी की शादी में भी करीना सिंदूर लगाए नजर आईं. शादी के जश्न के लिए उन्होंने लाल रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने पन्ने (emerald) का हार और पारंपरिक तरीके से सिंदूर लगाया हुआ था. हाल के दिनों में इस दिवाली सीजन के दौरान अपने पारंपरिक लुक्स की वजह से अभिनेत्री लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.

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पर्सनल लाइफ की बात करें तो, करीना ने हाल ही में अपने माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर तथा बहन करिश्मा कपूर के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने इस मौके की कई दिल छू लेने वाली तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें एक तस्वीर में उनका बेटा तैमूर अपने नाना को गले लगाता हुआ नजर आ रहा है. हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में सैफ अली खान के साथ नजर आने के बाद से अभिनेत्री सोशल मीडिया पर भी काफी छाई हुई हैं. इस कपल की केमिस्ट्री को देखते हुए फैंस इन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और लंबे समय से साथ रहने वाले कपल में से एक मानते हैं. करीना और सैफ 'कॉफी विद करण' में भी एक साथ नजर आ चुके हैं, जहां उनकी बेबाक बातचीत और आपसी तालमेल ने दर्शकों का खूब दिल जीता.

