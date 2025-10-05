विज्ञापन

सलमान खान दबंग से 6 साल पहले बन जाते एक्शन हीरो... करण जौहर ने बताया इस फिल्म की ओपनिंग थी आई ओपनर

करण जौहर ने सलमान खान की एक्शन हीरो इमेज के बारे में बात की और बताया कि उनकी फिल्म गर्व में उनके एक्शन की झलक दिख गई थी.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान दबंग से 6 साल पहले बन जाते एक्शन हीरो... करण जौहर ने बताया इस फिल्म की ओपनिंग थी आई ओपनर
सलमान खान के बारे में करण जौहर ने कही ये बात
नई दिल्ली:

साल 2010 में रिलीज हुई दबंग फिल्म ने सलमान खान की इमेज को एक्शन हीरो में बदल दिया. अभिनव कश्यप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला अवतार दर्शकों को खूब पसंद आया, जिसके बाद भाईजान को टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी फिल्मों में एक्शन करते हुए देखा गया. जबकि इससे पहले उनकी इमेज प्रेम यानी रोमांटिक हीरो के रुप में थी. लेकिन अब डायरेक्टर करण जौहर ने बताया कि दबंग से भी पहले सलमान खान की एक फिल्म ने उनकी इमेज एक्शन हीरो के रुप में बदल दी थी. 

कोमल नहाटा से बातचीत में करण जौहर ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहा, "जैसे आप अपनी कला को अपडेट करते हैं, वैसे ही आपको अपनी संवेदनशीलता को भी अपडेट करने की जरूरत है. 90 के दशक में आपकी जो संवेदनशीलता थी, वो इस दौर में नहीं हो सकती.  एक निर्माता होने के नाते, इस पर रिसर्च करना मेरा काम है."

उन्होंने आगे कहा, "90 का दशक रोमांस का दौर था. हमें एक्शन बहुत बाद में मिला और उसकी खोज हुई. एक्शन हमेशा से हमारे स्वभाव में था. सलमान खान ने अपने एक्शन के बारे में तब बताया जब उन्हें गर्व (2004) नामक फिल्म के लिए ओपनिंग मिली. फिल्म ने ज्यादा कारोबार नहीं किया, लेकिन इसे अच्छी ओपनिंग मिली. लेकिन उन्होंने खुद दबंग में खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में देखा. जब दबंग 2010 में चली, तब उन्हें इसका एहसास हुआ, लेकिन सलमान हमेशा से एक एक्शन हीरो थे. उन्होंने लोगों को सिर्फ प्रेम कहानियां ही दी थीं. उन्हें भी पता नहीं था. वह दबंग से 10 साल पहले एक बड़े एक्शन फिल्म स्टार बन सकते थे. इसलिए, कभी-कभी आपको चीजें तब पता चलती हैं जब दर्शक आपको बताते हैं."

गौरतलब है कि साल 2004 में गर्व प्राइड एंड ऑनर रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान ने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था. जबकि इस फिल्म में उनके भाई अरबाज खान भी नजर आए थे. फिल्म को पुनीत इस्सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Garv, Karan Johar, Salman Khan, Throwback, Salman Khan Action Movie, Salman Khan Action Film,  
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com