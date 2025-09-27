विज्ञापन

इस फिल्म का एक्शन सीन दोबारा नहीं देख पाएंगे आप, डायरेक्टर ने क्यों किया ऐसा दावा?

साल 2022 में आई कंतारा के बाद अब इस फिल्म का प्रीक्वल आ रहा है. इस फिल्म में कहानी से लेकर एक्शन तक दर्शकों की उम्मीदें दोगुनी हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इस फिल्म का एक्शन सीन दोबारा नहीं देख पाएंगे आप, डायरेक्टर ने क्यों किया ऐसा दावा?
Kantara: Chapter 1 दो अक्टूबर को रिलीज हो रही है.
नई दिल्ली:

होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंटारा: चैप्टर 1' साल की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना बनकर उभरी है. 2022 में 'कंतारा' की अभूतपूर्व सफलता के बाद, दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों और रूह कंपा देने वाले दृश्यों से भरपूर है. यह न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरता है, बल्कि उनसे भी आगे निकल जाता है और एक अनोखे सिनेमाई तूफान का मंच तैयार करता है. इतिहास रचते हुए, ट्रेलर को सिर्फ 24 घंटों में 107 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3.4 मिलियन लाइक्स मिले. अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ते हुए यह एक दिन में सबसे ज्यादा शेयर किया जाने वाला ट्रेलर भी बन गया है.

जी हां, 'कंतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है. जहां इसे हर तरफ से अपार प्यार और तारीफ मिल रही है, वहीं 24 घंटों में सबसे ज्यादा शेयर किए जाने वाले ट्रेलर का इसका रिकॉर्ड भी खास है. अब तक ट्रेलर ने 160 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. यह वाकई ट्रेलर की सफलता का प्रतीक है क्योंकि भले ही व्यूज ऑर्गैनिक ना माने जाएं लेकिन शेयर करने का तरीका दर्शकों के बीच असली उत्साह को दर्शाता है. इससे यह भी पता चलता है कि लोगों को फिल्म पर गर्व है और उन्होंने इसे अपना बना लिया है.

इस फिल्म में पांच स्टंट कोरियोग्राफरों की एक दमदार टीम भी है, जिसमें हॉलीवुड के टोडर लाजरोव और प्रशंसित भारतीय कलाकार राम-लक्ष्मण, महेश मैथ्यू और मिथुन सिंह राजपूत शामिल हैं. कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक्शन निर्देशक अर्जुन राज ने फिल्म के जबरदस्त इंटरवल और क्लाइमेक्स सीन को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हाल ही में एक साक्षात्कार में, अर्जुन राज ने अपने पसंदीदा एक्शन दृश्यों में से एक के बारे में बात की और इसे जीवंत बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी के अटूट समर्पण के बारे में बताया.

एक्शन निर्देशक अर्जुन राज ने बताया, "इंटरवल और क्लाइमेक्स सीन मेरे पसंदीदा हैं. खास तौर पर इंटरवल वाली लड़ाई, ऋषभ सर के साथ मेरी पहली बड़ी कोरियोग्राफी थी. उनका अभिनय और एक्शन इसे अविस्मरणीय बनाते हैं. मेरा मानना ​​है कि इस दृश्य को कोई और नहीं बना सकता. यह इतना अनोखा है. मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया इस फिल्म को देखने के बाद इसकी सराहना करेगी."

2 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में रिलीज होगी, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. कंतारा: चैप्टर 1 के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और एक गहन अनुभव का वादा कर रही है जो लोककथाओं, आस्था और सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न मनाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Kantara Chapter Release Date, Kantara Chapter 1 Cast, Kantara Chapter 1 Budget, Kantara Chapter 1 News, Rishab Shetty, Kantara Chapter 1 Action Scene, Kantara Chapter 1 In Spanish, Rishab Shetty Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com