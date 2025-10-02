Kantara Chapter 1 Review in Hindi: जानें कैसी है ऋषभ शेट्टी की 125 करोड़ की फिल्म, पढ़ें मूवी रिव्यू

Kantara Chapter 1 Review in Hindi: 'कंतारा चैप्टर 1' 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा का प्रीक्वल है. ऋषभ शेट्टी लिखित, निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म का बजट लगभग 125 करोड़ रुपये है. फिल्म में लीड रोल में ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मणि वसंत और गुलशन देवैया हैं. यह फिल्म कादंब राजवंश काल में सेट है. अगर कंतारा के पहले पार्ट की बात करें तो इसने 16 करोड़ के बजट में 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. आइए जानते हैं कैसी है कंतारा चैप्टर 1 और कैसी है ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन...

'कंतारा चैप्टर 1' की स्टोरी

'कंतारा चैप्टर 1' की कहानी घने जंगलों में शुरू होती है, जहां कादंब राजा का अत्याचार लोगों पर कहर बरपा रहा है. ऋषभ शेट्टी एक साहसी योद्धा है, जो गांव की परंपराओं और राजा की महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है. पहला हाफ गांव की जिंदगी, जंगल की रहस्यमय घटनाओं और राजा के हमलों को स्थापित करता है तो इंटरवल ब्लॉक में रथ और जंगल एक्शन सीन थ्रिल जोड़ते हैं. दूसरा हाफ सरपट दौड़ता है, जहां देवता के अवतार, अलौकिक टकराव और जंगलवासियों का विद्रोह चरम पर पहुंच जाते हैं. क्लाइमैक्स के आखिरी 10 मिनट तो सांस रोक देने वाले हैं, जिसमें हर वो चीज है जो सीट पर बांधे रखेगी. कहानी में लोककथाओं का मिश्रण है, लेकिन नई ऑडियंस को बैकग्राउंड की जरूरत पड़ सकती है.

'कंतारा चैप्टर 1' में एक्टिंग

'कंतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी का अभिनय इस फिल्म की जान है. हर किरदार में वो इस तरह उतर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है. उन्होंने दिखा दिया है कि वे आज के दौर के बेस्ट एक्टर में से हैं. वह स्क्रीन पर किरदार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल डेप्थ बेमिसाल है. जयराम ने भी अच्छा काम किया है. रुक्मिणी वसंत फिल्म का सरप्राइज पैकेज हैं और शिद्दत के साथ इस किरदार को निभाया है. गुलशन देवय्या का नेगेटिव रोल ठीक-ठाक है.

'कंतारा चैप्टर 1' का निर्देशन

'कंतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी का निर्देशन विजुअली स्टनिंग है. 25 एकड़ के सेट पर शूटिंग, असली जंगलों के सीन और हाई-क्वालिटी वीएफएक्स फिल्म को भव्यता देते हैं. वे संस्कृति, मिथक और एक्शन का बैलेंस बखूबी रखते हैं. अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और भी गहराई देता है. हालांकि, पहला हाफ की धीमी गति और कुछ लंबे सीन निर्देशन जरूर तंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हाफ जानदार है. डायरेक्शन ने कॉमेडी और रोमांटिक सीन के जरिये फिल्म को खींचने का काम किया है. उससे बचा जा सकता था.

'कंतारा चैप्टर 1' वर्डिक्ट

कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन है, प्रकृति है, मैसेज है, देवी-देवता हैं, लोककथाएं हैं, मिथक हैं और फिर स्क्रीन पर वन मैन आर्मी ऋषभ शेट्टी भी हैं.

रेटिंग: 3/5 स्टार

डायरेक्टर: ऋषभ शेट्टी

कलाकार: ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मणि वसंत और गुलशन देवैया