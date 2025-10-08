विज्ञापन

Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी साबित हुए वन मैन आर्मी, 6 दिन में 400 करोड़ पार

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 6: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर छह दिन में ही बजट का तीन गुना वसूल लिया है. जानें कितना रहा कलेक्शन.

नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 6: ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफर जारी है. रिलीज के सिर्फ छह दिन में इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ रुपये की बड़ी मील का पत्थर पार कर लिया है. ऋषभ शेट्टी ने दिखा दिया है कि फिल्मी दुनिया में भी एक शख्स कई रोल निभा सकता है. 'कांतारा: चैप्टर 1' के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं. उन्होंने तीनों ही रोल बखूबी निभाए और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं. आइए जानते हैं 'कांतारा: चैप्टर 1' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

भारत में कलेक्शन | Kantara Chapter 1 Box Office Collection

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, छठे दिन 'कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1 Box Office)' ने लगभग 33.50 करोड़ की कमाई की, जिससे भारत में कुल नेट कलेक्शन छह दिनों में करीब 290.25 करोड़ पहुंच गया है. इस दौरान फिल्म ने हिंदी वर्जन में भी शानदार प्रदर्शन किया, हिंदी वर्जन ने छठे दिन लगभग 10.50–11.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह 'कांतारा चैप्टर 1' के हिंदी वर्जन की कुल कमाई लगभग 93 करोड़ नेट हो गई है. कुल मिलाकर, 6 दिनों के दौरान भारत (सभी भाषाओं में) नेट कलेक्शन 290.25 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. 

वर्ल्डवाइड कलेक्शन | Kantara Chapter 1 Worldwide Collection

'कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1 Worldwide Collection)' ने छह दिन में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने एक और उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली है. 'कांतारा: चैप्टर 1' का बजट लगभग 125 करोड़ रुपये है. फिल्म बजट का तीन गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर चुकी है.

